Российский завод Volkswagen сокращает производство Skoda Rapid

Калужский завод «Фольксваген Груп Рус» временно сократит ежедневный объем выпуска лифтбека Skoda Rapid в связи с нехваткой компонентов (задние фонари от международного поставщика). Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе предприятия, отметив, что производство модели в полном объеме будет восстановлено при ближайшей возможности. Между тем, из-за проблем с поставками старт продаж нового Skoda Rapid отложен на май 2020 года.

В социальных сетях отделения межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» (МПРА) утверждается, что в конце апреля завод «Фольксваген Груп Рус» планирует уйти на простой на неделю с оплатой 100% и последующей отработкой с оплатой 150%. По данным профсоюза, до конца апреля или мая в простой уйдет третья смена завода, остальным сотрудникам сократят рабочее время на 40 минут, которое позже они должны будут отработать. В пресс-службе завода не подтвердили и не опровергли эту информацию, подчеркнув, что расписание на майские праздники не установлено и будет сформировано позже.

Напомним, российская премьера нового Skoda Rapid состоялась в декабре прошлого года. Автомобиль, оснащенный двигателем 1.6 MPI в сочетании 5-ступенчатой механической коробкой передач, в комплектации Active с кондиционером будет предлагаться по цене 829 тыс. рублей.

Внешний вид нового Skoda Rapid отличают резко очерченные грани, ниспадающая линия капота, фары стреловидной формы со встроенными светодиодами и шестиугольная решетка радиатора. Задняя часть автомобиля получила зауженные L-образные фонари в кристаллическом дизайне а также надпись Skoda на крышке багажника.

В салоне нового Skoda Rapid обращают на себя внимание новые декоративные панели и центральная консоль с вынесенным отдельно дисплеем информационно-развлекательной системы, который расположен непосредственно в поле зрения водителя. Кроме того, новый Rapid является первой моделью Skoda в России, для которой доступно 2-спицевое рулевое колесо с обогревом. В оснащение автомобиля также входят обогрев лобового стекла, система контроля дистанции спереди Front Assist и датчики парковки в переднем и заднем бамперах.