Авторынок Литвы в феврале вырос на 27%

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Литве по итогам февраля составили 4516 единиц, что на 27,4% выше показателя годичной давности. Такие предварительные данные сообщает портал AutoTyrimai, ссылаясь на исходные цифры, предоставленные Государственным предприятием «Регитра». При этом рынок легковых автомобилей рос (+36,6% до 4263 шт.), а LCV - сокращался (-40,3% до 253 шт.).

В пятерку марок-лидеров на литовском авторынке в феврале вошли: Fiat, реализовавший 2302 автомобиля; Toyota (378 шт.); Jeep (295 шт.); Volkswagen (258 шт.), Dacia (211 шт.). Среди премиальных брендов лидирует BMW, чей результат составил 45 экземпляров.

В модельном рейтинге на первом месте был Fiat 500 (1449 шт.). Эксперты также отмечают, что в прошлом месяце на литовском рынке дебютировали внедорожники Mercedes-Benz GLB и многофункциональная Toyota Proace City.

В целом с начала года (за январь - февраль) в Литве было зарегистрировано 9 146 новых автомобилей, что на 28,4% больше, чем за аналогичный период 2019-го (7 124 шт.).

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на российском рынке можно на сайте «Цена авто», оценить свой автомобиль с пробегом - с помощью калькулятора «Оценка авто».