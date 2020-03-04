Renault представила кроссовер-трансформер

Компания Renault представила электрический концепт-кар Morphoz с тремя режимами автономного вождения для персонального и общего пользования. Он демонстрирует преимущества будущей модульной электрической платформы Alliance CMF-EV, которая может предложить несколько конфигураций мощности, емкости и диапазона, а также внутреннего пространства и объема багажного отделения. Morphoz предвосхищает появление нового семейства электрических моделей Renault в 2021 году, сообщает пресс-служба французской марки.

«Morphoz демонстрирует будущее наших электромобилей. Специальная модульная платформа CMF-EV оптимизирует электрические характеристики автомобиля, а длинная колесная база с плоским полом и поворотные колеса стали основными характеристиками, определившими яркий внешний дизайн и превосходную эргономику интерьера», – отметил старший вице-президент Группы Renault по электромобилям и мобильным сервисам Жиль Норман.

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