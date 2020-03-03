Hyundai в феврале увеличила продажи в России на 1%

Российские дилеры Hyundai в феврале реализовали 14368 автомобилей – на 1% больше, чем годом ранее. По итогам первых двух месяцев 2020 года продажи Hyundai в нашей стране увеличились на 3% и составили 25763 машины.

Как сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ», бестселлером марки в феврале остается компактный кроссовер Hyundai Creta с показателем 6636 проданных машин (+9%). На втором месте по объему реализации идет седан Hyundai Solaris, чья реализация осталась на прежнем уровне и составила 4453 автомобиля. Компактный кроссовер Hyundai Tucson в прошлом месяце нашел 1570 покупателей (-26%). Далее идет среднеразмерный кроссовер Hyundai Santa Fe, чей результат составил 878 реализованных машин (+18%). Замыкает пятерку российских бестселлеров Hyundai по-прежнему бизнес-седан Sonata, продажи которого составили 373 автомобиля (-11%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте на российском рынке начнутся продажи рестайлингового седана Hyundai Solaris, производство которого налажено на заводе в Санкт-Петербурге. Стоимость новинки составляет от 765 тысяч до 1 млн 055 тыс. рублей.

В первом полугодии 2020 года на российском рынке также начнутся продажи обновленного бестселлера Hyundai Creta, а также спортивной версии кроссовера Tucson – N-Line. Во второй половине 2020-го следует ожидать появления абсолютно нового полноразмерного кроссовера Palisade, старт нового поколения Elantra и рестайлингового Santa Fe.

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».