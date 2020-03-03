Какие автомобили чаще всего встречаются в России: ТОП-10 марок

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 января 2020 года на территории Российской Федерации было зарегистрировано 44,5 млн легковых автомобилей. Мы разложили этот парк по брендам и определили десятку самых распространенных из них.

Лидерство здесь ожидаемо удерживают автомобили LADA – их доля составляет почти треть (31,3%) от общего количества, или 13,9 млн единиц. В 3,5 раза меньше в нашей стране числится машин японского бренда Toyota (3,9 млн шт.), на долю которых приходится 8,8%. Замыкают тройку лидеров автомобили корейской марки Hyundai (2,2 млн шт.) с долей 5%.

Четвертую и пятую строчку рейтинга занимают Nissan и KIA, имеющие практически равные показатели (парк – более 2,1 млн шт.; доля – 4,8%). Кроме них, в ТОП-10 самых распространенных брендов легковых машин в России попали: Renault (доля – 4,4%), Volkswagen (3,9%), Chevrolet (3,8%), Ford (3,1%) и Mitsubishi (2,7%). Доля остальных марок в автопарке РФ не превышает 2%.

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