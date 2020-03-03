Новый Porsche 911 Turbo S стартует на российском рынке

Компания Porsche представила топовый вариант модельного ряда 911 нового поколения. В России 911 Turbo S Coupе предлагается по цене 15 млн 450 тыс. рублей, а 911 Turbo S Cabriolet стоит 16 млн 250 тыс. рублей, сообщает пресс-служба штутгартской марки.

Новый топовый «девятьсот одиннадцатый» оснащается новым 3,8-литровым оппозитным двигателем с двумя нагнетателями с изменяемой геометрией турбин, который развивает на 70 л.с. больше, чем агрегат предшествующей модели. Максимальный крутящий момент составляет теперь 800 Нм (плюс 50 Нм). Разгон с места до 100 км/ч у автомобиля со специально адаптированной к Turbo 8-ступенчатой PDK занимает 2,7 секунды (на 0,2 секунды быстрее), а максимальная скорость не изменилась и составляет 330 км/ч.

В соответствии с возросшей динамикой значительно увеличились и размеры 911 Turbo S: в передней части кузов стал шире на 45 мм (1840 мм), а ширина в задней части составляет 1900 мм (плюс 20 мм). Увеличение колеи, усовершенствованная аэродинамика и новые разноразмерные шины положительно сказались на маневренности и спортивных качествах: колея передних колес увеличилась на 42 мм, а задних – на 10 мм. В состав системы адаптивной аэродинамики теперь кроме всего прочего входят регулируемые воздушные заслонки в передней части. Увеличившееся в размерах заднее антикрыло способствует большей прижимной силе. Также 911 Turbo S впервые комплектуется разноразмерными шинами: спереди стоят 20-дюймовые шины особой для 911 Turbo размерности 255/35, а сзади – 21-дюймовые шины размерности 315/30. Спортивный характер полноприводного «девятьсот одиннадцатого» подчеркивают новые опции. К ним относятся спортивная подвеска Porsche Active Suspension Management (PASM) с занижением на 10 мм и спортивная выхлопная система, регулируемые заслонки которой обеспечивают эффектный спортивный звук.

Новая передняя часть с расширенными воздухозаборниками имеет типичные для Turbo двойные фонари и серийные светодиодные матричные фары. Новый выдвижной передний спойлер с пневматическим приводом и увеличенное заднее антикрыло увеличивают прижимную силу на 15%. Узкая «талия» 911 Turbo S подчеркивает мощно «вылепленные» задние крылья с интегрированными воздухозаборниками. Завершающим элементом оформления задней части являются типичные для Turbo угловатые сдвоенные патрубки глянцевого черного цвета.

Что касается отделки салона, в базовую комплектацию входят полная отделка двухцветной кожей и декоративные планки серебристого цвета с карбоновыми накладками. Кроме того, на заказ предлагается кожаная отделка от Porsche Exclusive Manufaktur, которая отличается гармоничным сочетанием цветов, материалов и индивидуальных опций. Спинки спортивных сидений с 18-позиционной регулировкой имеют прострочку в стиле первого 911 Turbo (поколение 930). Высококачественные графические детали и надписи на приборной панели завершают перечень специфических особенностей Turbo S. Центральный дисплей PCM теперь имеет диагональ 10,9 дюйма и благодаря новому расположению обеспечивает легкость управления без отвлечения от дороги. Также в базовую комплектацию входят спортивное рулевое колесо GT, пакет Sport Chrono с интегрированным приложением Porsche Track Precision и аудиосистема Bose Surround Sound.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в начале 2020 года на российском рынке появятся полноприводные модификации 911 Carrera 4 и 911 Carrera 4 Cabriolet. Также в начале 2020 года в продажу поступит юбилейная спецсерия Porsche Panamera, выпущенная в честь 10-летнего юбилея модели. На начало 2020 года намечен старт продаж и усовершенствованной топовой модификации кроссовера Macan Turbo мощностью 440 л.с. Также российские дилеры Porsche начали прием заказов на новую спортивную версию компактного кроссовера Macan GTS. Кроме того, компания Porsche пополнила семейство среднемоторных спорткаров двумя подчеркнуто спортивными и эксклюзивными моделями: 718 Cayman GTS 4.0 и 718 Boxster GTS 4.0, которые поступят в продажу в конце апреля. А осенью 2020 года до нашей страны доберется первый полностью электрический спорткар Porsche Taycan.

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».