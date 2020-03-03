Российские продажи Mitsubishi Outlander в феврале выросли на 6%

Российские дилеры Mitsubishi в феврале реализовали 3303 автомобиля – на 9% меньше, чем годом ранее. По итогам первых двух месяцев 2020 года в России продано 4842 автомобилей Mitsubishi, что на 16% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «ММС Рус», бестселлером Mitsubishi на российском рынке остается кроссовер Outlander, чьи продажи в феврале составили 2047 машин (+6%). Второй по популярности моделью Mitsubishi является рамный внедорожник Pajero Sport с показателем 585 реализованных автомобилей (-23%). Третье место занял компактный кроссовер Mitsubishi ASX, на котором остановили свой выбор 308 покупателей (-33%).

Напомним, в марте 2020 года российские дилеры Mitsubishi начнут продажи моделей Outlander и Pajero Sport cо встроенной мультимедиа системой Яндекс.Авто. Цены на комплектации с установленной системой Яндекс.Авто не изменятся. Платформа устанавливается на заводе «ПСМА Рус» в Калуге. В апреле компания Mitsubishi планирует запустить продажи в России обновленного кроссовера ASX. Обновления коснулись дизайна, выполненного в соответствии с корпоративной дизайнерской концепцией Dynamic Shield, а также технических узлов. А в декабре в нашей стране появится обновленный внедорожник Pajero Sport, производство которого будет налажено на заводе в Калуге. Россиянам будут доступны бензиновые и дизельные варианты этой модели. Кроме того, в нынешнем году компания предложит российским покупателям новые специальные версии своих моделей, однако информация по ним пока не разглашается.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2020 году компания «ММС Рус» планирует реализовать в России более 35 тыс. новых автомобилей Mitsubishi. Это порядка на 12% меньше по сравнению с прошлым годом, когда на российском рынке было продано 39938 машин.