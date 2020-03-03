Haval построит в Тульской области завод по производству двигателей

Компания Haval планирует вложить 17,75 млрд рублей в строительство собственного завода по производству двигателей в Тульской области. Работа по проектированию стартует в марте 2020 года, сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус».

Как отмечается, благодаря открытию нового завода в перспективе Haval сможет повысить уровень локализации производства кроссоверов для российского рынка. Производственная мощность предприятия составит 80 тыс. двигателей в год.

Производственный комплекс расположится на участке 10 тыс. кв.м в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области, где находится и предприятие по выпуску автомобилей Haval. Новый завод Haval обеспечит региону более 300 дополнительных рабочих мест.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российский завод Haval, который был открыт в мае 2019-го, до конца года выпустил 5972 автомобиля. Первым на конвейер тульского предприятия встал кроссовер Haval F7, ставший самой массовой моделью Haval российского производства в прошлом году с показателем 5008 автомобилей. В октябре прошлого года российский завод Haval также начал выпуск купе-кроссовера Haval F7x и рамного внедорожника Haval H9, чье производство составило 808 и 156 машин соответственно. В 2020 году планируется запуск новых моделей бренда, среди которых, по неофициальным данным, значится рамный внедорожник Haval H5, ранее выпускавшийся в России под названием Great Wall Hover 5 и DW Hower H5.

Напомним, строительство завода Haval площадью 2,16 млн кв.м (216 га) началось осенью 2015 года в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области. Общий объем инвестиций в проект составил около 500 млн долларов США. На первом этапе производственная мощность предприятия составляет 80 тыс. автомобилей в год, а общее количество сотрудников – более 1000 человек. В дальнейшем планируется выйти на максимальную мощность – 150 тыс. автомобилей в год.

Завод включает в себя цеха штамповки, сварки, окраски и сборки, а также цех производства компонентов. На начальном этапе локализация производства на заводе Нaval в Тульской области превышает 30%, и реализация второй очереди проекта позволит увеличить ее до 70%. Общее количество сотрудников предприятия на втором этапе составит более 2000 человек.

Логистические возможности завода Haval позволяют покрывать не только российский рынок, но и поставлять автомобили в страны ближнего зарубежья, такие как Казахстан, Азербайджан, Молдавию, Киргизию и Белоруссию. В перспективе предприятие планирует расширять зону экспорта.

Полный список дилеров Haval (и не только Haval) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».