В Санкт-Петербурге пройдет конференция по автосервису - «Автокон»

13 - 15 марта в Санкт-Петербурге пройдет конференция для руководителей и владельцев СТО - «Автокон: Первая Автосервисная Конференция». Ведущие эксперты-практики и руководители СТО поделятся опытом и ответят на вопросы по актуальным темам - продвижение автосервиса, продажи в СТО, работа с персоналом и бизнес-процессы.

13 и 14 марта - 16 спикеров представят свои максимально информативные доклады без «воды» и рекламы.

15 марта - традиционный третий день, на который остается не более 20 участников. Он полностью посвящен консультациям, ответам на вопросы и решениям персональных проблем участников.

16 марта - день дополнительных мероприятий. В этом году у вас есть возможность провести этот день на СТО одного из крупнейших и старейших дилеров страны - «Петровского Автоцентра». Здесь можно будет максимально подробно изучить бизнес-процессы, а также внести предложения, лучшие из которых будут отмечены ценными подарками.

Подробности о конференции, программа и билеты - на сайте автосервисная-конференция.рф

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