Каждый восьмой автомобиль в лизинге относится к LCV

В рамках подготовки ежемесячного обзора «База лизинговых сделок транспортных средств во всех регионах РФ за 2020 год» эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» определили, что на долю легкой коммерческой техники в лизинге приходится 12,4%, или каждый восьмой автомобиль.

Так, из 11,2 тыс. лизинговых сделок по автотранспорту, совершенных в январе, 1,4 тыс. были произведены в отношении LCV. Из них 1,2 тыс. единиц было оформлено на юридические лица, а порядка 170 – на физические.

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