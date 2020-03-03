ГК «АвтоСпецЦентр» подвела итоги работы в 2019 году

По итогам 2019 года общий оборот ГК «АвтоСпецЦентр» с учетом продаж и сервисного обслуживания автомобилей вырос на 4,8% и составил 79,534 млрд рублей против 75,907 млрд рублей годом ранее. При этом 44% в структуре выручки холдинга занимают розничные продажи новых автомобилей, 18% – корпоративные продажи новых автомобилей, 13,2% – продажи автомобилей с пробегом, сообщает пресс-служба ГК «АвтоСпецЦентр».

В 2019 году объем реализации автомобилей ГК «АвтоСпецЦентр» сохранился на уровне предыдущего года и составил 37730 единиц против 37976 штук годом ранее. В частности, розничные продажи новых машин составили 17078 единиц (-6,5%), корпоративные продажи – 7573 штуки (-4,9%), коммерческий транспорт – 305 машин, автомобили с пробегом – 12779 единиц (+14,3%). Стоит отметить, что 52% новых автомобилей в АСЦ в 2019 году были проданы в кредит, что на 5% больше по сравнению с предыдущим годом. Общее количество выработанных нормо-часов слесарного и кузовного цехов АСЦ по итогам 2019 года составило 1 419 710 с учетом работ по установке допоборудования.

«Наша ключевая задача на 2019 год – повышение эффективности бизнес-процессов компании, развитие ключевых направлений бизнеса и концентрация внимания на высокомаржинальных дилерских центрах. Значительный рост мы отмечаем в продажах автомобилей с пробегом и в развитии направления финансовых услуг. В 2020 году мы продолжим совершенствоваться и достигать поставленных целей. У нас есть стратегия развития на ближайшие 5 лет и четкое понимание того, как мы будем ее реализовывать, – заявил генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин. – Кроме того, сейчас к нам поступает много предложений со стороны китайских брендов, которые очень хотят работать с дилерскими сетями, поэтому мы не исключаем, что в 2020 году наш портфель пополнится одним из наиболее ориентированных на Россию представителей поднебесной».

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