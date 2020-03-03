«Автотор» повышает локализацию производства

Калининградский завод «Автотор» расширяет сотрудничество с производителями автокомпонентов, работающими в России и странах, входящих в Евразийский экономический союз. Так, по итогам 2019 года общий объем закупок на внутреннем рынке ЕАЭС составил свыше 2,2 млрд рублей, что на 30% больше по сравнению с предыдущим годом (1,7 млрд руб.), сообщает пресс-служба «Автотора».

Так, от производителей на территории Калининградской области и стран ближнего зарубежья в 2019 году начаты поставки новых комплектующих. Это аккумуляторные батареи, в том числе с использованием технологии с абсорбированным электролитом от компаний «АКОМ» из Тольятти и «Тубор» из Нижнего Новгорода, автошины (компании «Кордиант» из Ярославля и «Пирелли ТР» из Воронежа), колесные диски («Хартунг», Челябинск), инструментальный набор («БААЗ», Барановичи, Белоруссия), ветровое стекло на модель Hyundai HD 78 («AGC», Нижний Новгород»).

Благодаря развитию программы локализации и углублению технологии производства «Автотора», в Калининградской области созданы предприятия, на которых уже налажен выпуск продукции – различных видов автокомпонентов. Это жгуты электропроводки, бампера, системы отвода выхлопных газов, а также сиденья от компании «Енгсан КЛД» и мультимедийные системы и системы кондиционирования (HVAC) от компании «Мотрекс КЛД». Производством и монтажем различного рода надстроек дна шасси коммерческих автомобилей Hyundai, например, занимается калининградская компания «Гефест».

В настоящее время на коммерческие автомобили производства «Автотора» устанавливаются свыше 20 различных типов надстроек, в том числе, бортовые платформы, фургоны, холодильные установки, пылесосы, мусоровозы. В 2019 году реализован специальный проект – грузовые автомобили Hyundai HD 35C были оборудованы самосвальными установками с трехсторонней разгрузкой. Семь таких грузовиков были переданы муниципальному учреждению Калининграда «Чистота» для уборки городских улиц. Все работы по инженерному проектированию и изготовлению надстроек для данных автомобилей выполнены российской компанией «Смартэко» из Нижнего Новгорода. При этом обеспечен высокий уровень локализации продукции в сотрудничестве с предприятиями Калининградской области. Как заявил вице-президент «Автотор Холдинг» по локализации Дмитрий Чемакин, компания будет системно расширять модельный ряд специальной и коммунальной техники, которая будет предлагаться к использованию как муниципалитетам Калининградской области, так и в других регионах России.

В течение 2018-2019 годов объем инвестиций компаний, привлеченных «Автотором» в производственные отрасли экономики Калининградской области в рамках программы локализации, составил более 6,2 млн евро. На сегодняшний день постоянными заказами «Автотора» обеспечены более 300 малых и средних предприятий Калининградской области – поставщиков товаров и услуг.

Ожидаемый объем инвестиций в 2020 году планируется на уровне 1,85 млн евро. В ближайших планах – начало поставки лобовых и боковых стекол на автомобиль KIA Cerato от компании «ФУЯО Стекло Рус» из Калуги и другие проекты по локализации компонентов для различных моделей автомобилей, производимых на мощностях завода «Автотор», в том числе по полному циклу, включая сварку и окраску кузовов.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили, произведенные на «Автоторе» (и не только), можно в каталоге «Цена Авто».