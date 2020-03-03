Петербургский завод Nissan перейдет на работу в одну смену

Петербургский завод Nissan в течение нескольких месяцев перейдет на работу в одну смену из-за снижения спроса на российском авторынке. Об этом газете «Коммерсант» сообщили в пресс-службе Nissan, отметив, что российский рынок остается приоритетным для компании, и что возможности завода позволят ему вернуться к двухсменному графику, как только ситуация на рынке улучшится.

В компании также добавили, что переход завода Nissan на одну смену не связан с фактором коронавируса, хотя производитель допускал в начале прошлого месяца проблемы с поставками комплектующих из Китая, сейчас их нет.

По мнению исполнительного директора агентства «Автостата» Сергея Удалова, сейчас основной проблемой Nissan на российском рынке является узкий модельный ряд, который достаточно давно не обновлялся. Продажи в основном поддерживают X-Trail и Qashqai, но в целом предложение кроссоверов слишком ограниченно и нет совсем бюджетного SUV, сходного по цене с Hyundai Creta, Renault Duster и KIA Seltos. Решением могло бы стать расширение линейки или радикальное обновление моделей, заключает эксперт.

Напомним, производительность предприятия Nissan в Санкт-Петербурге составляет 100 тыс. автомобилей в год. Мощности завода, на котором в настоящее время производятся кроссоверы Nissan Qashqai, X-Trail и Murano, позволяют выпускать до пяти разных моделей одновременно.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года петербургский завод Nissan выпустил 52339 автомобилей, что на 7,4% меньше по сравнению с рекордным для предприятия 2018 годом. Самой массовой моделью на российском конвейере Nissan остается кроссовер Qashqai с показателем 27291 автомобиль (+3%). Стоит при этом отметить, что в феврале в Санкт-Петербурге стартовал выпуск обновленного кроссовера Nissan Qashqai. Производство внедорожника X-Trail в прошлом году составило 21532 машины (-19%), флагманского кроссовера Murano – 3606 единиц (+2,4%).

Бестселлером Nissan на российском рынке в 2019 году остается кроссовер Nissan Qashqai, чьи продажи выросли на 8,5% до 25158 штук. Стоит отметить, что в апреле дилерам поступил обновленный Qashqai. Второе место занял Nissan X-Trail с показателем 20915 реализованных машин (-8,6%). Флагманский кроссовер Nissan Murano разошелся тиражом 3367 единиц (-1,2%).

В каких городах есть дилерские центры Nissan, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».