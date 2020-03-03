Dodge прекратит выпуск минивэна Grand Caravan

Американо-итальянский концерн FCA объявил о завершении выпуска минивэнов Dodge Grand Caravan. Последний автомобиль этой модели сойдет в конвейера завода в канадском Онтарио в мае. Для компании Dodge Grand Caravan – самая продаваемая модель на внутреннем рынке. В 2019 году покупателей нашли более 122 тыс. этих минивэнов, пишет портал Motor.ru.

Напомним, Dodge Caravan и его длиннобазная версия Grand Caravan в текущем поколении выпускаются с 2008 года. Несмотря на почтенный возраст, минивэн оставался лидером в своем сегменте в США, а после выделения пикапов в отдельный бренд RAM, стал бестселлером Dodge на североамериканском рынке.

Поводом для прекращения производства стало снижение спроса: в прошлом году тиражи Grand Caravan упали на 17%. В концерне FCA рассчитывают занять нишу, которая освободится после ухода «Каравана», за счет более современных минивэнов Chrysler Pacifica и Voyager. Все однообъемники FCA выпускают на одном заводе в Онтарио, так что отставка Dodge позволит отказаться от третьей смены на предприятии и сэкономить на зарплатах 1500 рабочих.

После ухода Grand Caravan, гамма Dodge в США сократится до четырех моделей и будет состоять из седанов Charger и Challenger, минивэна Journey и внедорожника Durango. Вероятно, преемника Grand Caravan не получит, так что история однообъемнка, который дебютировал в 1983 году, завершится.

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