В России стартуют продажи нового кроссовера KIA Seltos

Российские дилеры KIA сегодня начинают продажи нового компактного кроссовера Seltos, производство которого налажено на калининградском заводе «Автотор». Стоимость новинки составит от 1 млн 099 тыс. 900 рублей до 1 млн 999 тыс. 900 рублей в зависимости от комплектации и силового агрегата, сообщает пресс-служба корейской марки.

Уже в базовой комплектации боковые зеркала окрашиваются в цвет кузова, а передний и задний бамперы украшены серебристыми накладками. Вне зависимости от версии все KIA Seltos оснащаются дисковыми тормозами с антиблокировочной системой, фронтальными и боковыми подушками безопасности, системой курсовой устойчивости ESC, ассистентом старта на подъеме, системой контроля давления в шинах, иммобилайзером и центральным замком с автоматическим запиранием дверей при начале движения, электроприводами передних и задних стеклоподъемников, мультифункциональным рулевым колесом, аудиосистемой с радиоприемником, разъемом USB и шестью динамиками.

Рулевая колонка регулируется по высоте и вылету, сиденье водителя имеет механическую регулировку по высоте. Спинки задних сидений могут быть отрегулированы по углу наклона, или сложены в пропорции 60:40, имеются крепления для детского кресла стандарта Isofix. Во всех версиях предусмотрены подогрев форсунок стеклоомывателя, электропривод и подогрев боковых зеркал заднего вида, воздуховоды в центральной консоли для пассажиров второго ряда.

Переднеприводные версии с двигателем 1,6 MPI (с распределенным впрыском) 123 л.с. будут предлагаться в четырех комплектациях – Classic, Comfort, Luxe и Style. Комплектации Classic и Comfort будут доступны как с механической, так и с автоматической трансмиссией, Luxe и Style – только с автоматической.

В полноприводном исполнении Seltos 1,6 MPI имеет мощность двигателя 121 л.с. и будет доступен в четырех комплектациях: Comfort и Luxe (с механической или автоматической трансмиссией), а также Style и Prestige (только с автоматической трансмиссией).

Автомобили с двигателем 2,0 MPI (149 л.с.) и новым клиноцепным вариатором Smartstream IVT в переднеприводном исполнении будут доступны в комплектациях Luxe, Style или Prestige, а в полноприводном – Style, Prestige и Premium. Наиболее мощный (177 л.с.) двигатель 1,6 T-GDI с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива – агрегатируется только с роботизированной трансмиссией 7DCT. Все Seltos 1,6 T-GDI оснащаются системой полного привода и будут доступны в комплектациях Prestige, Premium и Premium+.

Как считает директор по бренду KIA ГК «Аларм-Моторс» Денис Цепелев, выход на рынок модели Seltos призван укрепить позиции KIA в целом и в российском SUV-сегменте, в частности. Новинка не составит конкуренцию в линейке KIA, а, наоборот, привлечет новых покупателей в сегменте SUV. Современный внешний вид и отличная техническая оснащенность Seltos в совокупности с конкурентной ценовой политикой позволяет предполагать лидерские позиции новой модели в своем сегменте. Объемы продаж KIA Seltos будут зависеть от производственных планов дистрибьютора.

По оценкам ГК «Прагматика», новый Seltos потенциально может занять до 25-30% в общем объеме продаж KIA и должен поспособствовать росту интереса к марке со стороны автолюбителей от 25 лет.

Подробнее о перспективах нового кроссовера KIA Seltos на российском рынке – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».