Hyundai остановила свой крупнейший завод из-за проникновения коронавируса

Компания Hyundai полностью остановила производство на своем заводе в южнокорейском Ульсане, который считается крупнейшим автомобильным предприятием в мире. Конвейеры встали после того, как тест на коронавирус у одного из работников показал положительный результат, пишет портал Autonews.ru.

На предприятии в Ульсане выпускают многие модели Hyundai, в том числе среднеразмерные и большие кроссоверы: Palisade, Tucson, Santa Fe, а также Genesis GV80. Закрытие завода на неопределенный срок случилось вскоре после того, как Hyundai снова начал постепенно запускать производство на своих южнокорейских предприятиях, которые простаивали в связи с нехваткой комплектующих из Китая.

Всего в Ульсане действует пять автомобильных заводов Hyundai, которые объединены в огромный единый комплекс, выпускающий ежегодно до 1,4 млн машин – практически треть от всего объема продукции компании. На крупнейшем в мире автомобильном предприятии работает 34 тыс. человек.

Южная Корея на данный момент является второй страной по количеству заразившихся новым типом вируса. В пятницу, 28 февраля, местные власти сообщили о 256 новых случаях заражения, а общее количество заболевших превысило 2 тыс. человек.

Как сообщила агентству «АВТОСТАТ» начальник отдела связей с общественностью «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Мария Мальцева, в настоящее время завод Hyundai в Санкт-петербурге работает в обычном режиме, без сбоев. «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» принимает все меры для обеспечения бесперебойной работы, а также для обеспечения безопасности своих сотрудников и партнеров.

«Мы внимательно следим за развитием событий в Китае и его последствиями, учитывая сложный взаимосвязанный характер глобальных цепочек поставок в автомобильной промышленности. Мы будем продолжать применять все меры предосторожности для защиты нашей производственной деятельности», – заявила Мария Мальцева.

О том, как эпидемия коронавируса в Китае может повлиять на работу российских автозаводов и поставки китайской продукции на рынок запасных частей в нашей стране – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».