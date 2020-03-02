АВТОСТАТ | ГК «Авилон» усилила структуру департамента продаж автомобилей Mercedes-Benz

ГК «Авилон» усилила структуру департамента продаж автомобилей Mercedes-Benz

430 0

ГК «Авилон» усилила структуру департамента продаж автомобилей Mercedes-Benz

Дилерские сети автопроизводителей в РФ
Все готовые отчёты

ГК «Авилон» с 1 марта 2020 года усиливает структуру Департамента продаж автомобилей Mercedes-Benz. На должность директора по продажам всех трех локаций «Авилон. Мерседес Бенц» назначен Игорь Назаров, сообщает пресс-служба дилера. В этой должности он объединит управление локациями Mercedes-Benz на Волгоградском проспекте, Воздвиженке и ЗИЛе. Помимо основных обязанностей, Игорь Назаров будет отвечать за эффективность и общую систематизацию процессов, стратегическое развитие, аналитику и развитие отделов продаж.

Игорь Назаров работает в  компании «Авилон» с 2016 года. За это время добился существенных достижений в продажах с такими брендами как Ford, Jaguar Land Rover и General Motors, зарекомендовав себя как один из лучших директоров по продажам в «Авилоне».

На сегодняшний день АГ «Авилон» имеет в своем портфеле 29 автомобильных брендов, в том числе премиальных. В 2019 году «Авилон» реализовал  37972 автомобиля, выручка компании составила более 104  млрд рублей.

Полный список дилеров Mercedes-Benz (и не только Mercedes-Benz) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Подписывайтесь на наши обновления
Ежедневная и еженедельная email-рассылка
Лента наших текущих обновлений в

, источник: АВТОСТАТ

Теги: дилеры кадровые назначения премиум-марки mercedes-benz

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно