ГК «Авилон» усилила структуру департамента продаж автомобилей Mercedes-Benz

ГК «Авилон» с 1 марта 2020 года усиливает структуру Департамента продаж автомобилей Mercedes-Benz. На должность директора по продажам всех трех локаций «Авилон. Мерседес Бенц» назначен Игорь Назаров, сообщает пресс-служба дилера. В этой должности он объединит управление локациями Mercedes-Benz на Волгоградском проспекте, Воздвиженке и ЗИЛе. Помимо основных обязанностей, Игорь Назаров будет отвечать за эффективность и общую систематизацию процессов, стратегическое развитие, аналитику и развитие отделов продаж.

Игорь Назаров работает в компании «Авилон» с 2016 года. За это время добился существенных достижений в продажах с такими брендами как Ford, Jaguar Land Rover и General Motors, зарекомендовав себя как один из лучших директоров по продажам в «Авилоне».

На сегодняшний день АГ «Авилон» имеет в своем портфеле 29 автомобильных брендов, в том числе премиальных. В 2019 году «Авилон» реализовал 37972 автомобиля, выручка компании составила более 104 млрд рублей.

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