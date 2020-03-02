Иномарки заняли в российском автопарке долю более 63%

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что в России насчитывается 28,2 млн легковых автомобилей иностранных марок (на 1 января 2020 года). Это составляет 63,3% от общего объема российского автопарка.

Среди самых распространенных иномарок в нашей стране наибольшая доля приходится на японские – 22,7%. Почти вдвое меньше зарегистрировано машин корейских брендов, доля которых составила 11,8%. Совсем чуть-чуть уступают им немецкие марки (10,4%).

Кроме них, в пятерку популярных иномарок российского парка попадают американские (7,4%) и французские (5,5%). Также стоит отметить легковые автомобили из Чехии (2%) и Китая (1,4%). Доля иномарок из других стран составляет менее 1% от автопарка РФ.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», самыми распространенными в нашей стране остаются машины отечественных марок. На начало нынешнего года им принадлежало 36,7% легкового автопарка, что эквивалентно 16,4 млн единиц.

Узнать актуальную стоимость иномарки (и не только) с пробегом всего за 1 минуту – с помощью калькулятора «Оценка авто».