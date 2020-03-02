Автозавод «Урал» сменил владельца

«Объединенная машиностроительная группа» (ОМГ) Дмитрия Стрежнева закрыла сделку по приобретению у «Группы ГАЗ» автозавода «Урал», который ранее перешел под ее управление, а также получила долю в Ярославском моторном заводе, чьими двигателями оснащаются автомобили «Урал». Кроме того, ОМГ отошло СП «РМ-Терекс», выпускающего спецтехнику. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил знакомый с ситуацией источник и подтвердили представители сторон.

Так, ОМГ стала владельцем 100% производителя грузовиков АО «Автомобильный завод «Урал», а также ООО «РМ-Терекс» (управляет ЗАО «Тверской экскаватор», ЗАО «Челябинские строительно-дорожные машины», ЗАО «Брянский арсенал» и ЗАО «Заволжский завод гусеничных тягачей»), а также 47,2% ПАО «Ярославский моторный завод» (примерно такой же пакет остается у ГАЗа).

Напомним, о том, что «Группа ГАЗ» ведет поиск стратегического инвестора на непрофильные активы и намерена сосредоточиться на сегменте коммерческих автомобилей и автобусов, стало известно в конце 2018 года. По словам источников, сделка с ОМГ сократила долг «Группы ГАЗ» и поддержала ее финансовый результат на фоне падения рынка и негативного влияния американских санкций, что позволит не сокращать инвестпрограмму в 2020 году.

Стоит также отметить, что Дмитрий Стрежнев в начале 2000-х годов возглавлял «Руспромавто» – так тогда назывался автомобильный холдинг Олега Дерипаски, а также параллельно был гендиректором ГАЗа. Как заявил агентству «Интерфакс» г-н Стрежнев, на предприятиях сохранятся те наработки в производственных технологиях, развитии модельного ряда и расширении товаропроводящей сети, которые были сделаны в «Группе ГАЗ», а также будут созданы новые возможности для роста в сегменте спецтехники, которая производится на базе уральских машин и площадок по выпуску дорожно-строительной техники.

В 2019 году автомобильный завод «Урал» реализовал 7836 автомобилей, что на 17% выше показателя аналогичной давности. В результате автозавод сохранил позиции на российском рынке полноприводной техники с долей около 30%. Предприятие выпускает 250 различных модификаций автомобилей для нефтегазового комплекса и государственных заказчиков. В прошлом году автомобили «Урал» поставлялись в страны Дальнего и Ближнего зарубежья, в том числе в Африку, Латинскую Америку, Юго-Восточную Азию, страны СНГ (доля экспортных поставок в общем объеме реализации «Урала» превышает 20%).

В дальнейших планах автозавода «Урал» – развитие линейки грузовых автомобилей «Урал», в частности – выпуск дорожных автомобилей с бескапотной кабиной. Первым шагом в этом направлении стала презентация на выставке Comtrans 2019 новинки автомобиля дорожного семейства – самосвал 6х4 с модернизированной бескапотной кабиной. Бескапотные дорожные автомобили могут использоваться в строительстве и в дорожно-коммунальном хозяйстве. Также на Comtrans 2019 экспонировалась новинки – капотный «Урал Next 6x4» на газовом топливе и новая модификация внедорожного автомобиля «Урал Next» 6х6: это бортовой автомобиль с краноманипуляторной установкой.

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