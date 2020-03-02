На Сахалине оплатят населению все расходы по переводу автомобилей на газ

Сегодня в Южно-Сахалинске на конференции, посвященной переходу области на газомоторное топливо, зампред правительства Сахалинской области Владимир Сидоренко рассказал, как регион решил форсировать перевод автотранспорта на газ.

Активизировать процесс предложили простым и весьма действенным способом - льготами и компенсациями. Как сообщает «Интерфакс-Дальний Восток», с одной стороны правительство решило увеличить количество газовых заправок (к концу 2023 года иметь 19 таких заправок) - чтобы в каждом муниципальном образовании было как минимум по одной. Для этого будут выделены земельные участки (без торгов), а инвесторам обещают компенсировать до 70% приобретенного оборудования.

Что касается потенциальных потребителей газа - автовладельцев - для них уже были введены льготы, стимулирующие переход на газ (50%-ная скидка по налогу на транспорт, работающий на газомоторном топливе), теперь же решено сделать этот переход еще более привлекательным. В частности, власти приняли решение компенсировать 100% расходов, которые понесут автовладельцы, переводя бензиновый транспорт на газ.

Представители власти в регионе рассчитывают, что создание сети заправок плюс компенсация населению расходов по переходу на газ для автомобилей приведут к тому, что уже к 2025 году на Сахалине не меньше 50% техники будет ездить на более чистом с точки зрения экологии топливе.

Экономическая выгода газа по сравнению с бензином и дизтопливом очевидна: их средняя цена в три раза выше, чем у метана. Помимо экономии денег, работа на газе увеличивает ресурс двигателя: газ, в отличие от бензина, практически не взаимодействует с моторным маслом, сохраняя его диспергирующие свойства.

А что касается экологии - специалисты давно подсчитали, что автомобили, работающие на метане, в среднем выбрасывают на 30% меньше вредных веществ, нежели машины с дизельными и бензиновыми моторами.