Российский завод Haval продолжает работать в обычном режиме

Несмотря на сложившуюся в Китае сложную ситуацию с распространением коронавируса, она не повлияет на работу российского завода Haval. Об этом агентству «АВТОСТАТ» заявили в пресс-службе «Хавейл Мотор Рус», отметив, что завод Haval в Тульской области имеет высокий уровень локализации, и риски для его функционирования в связи с ограничением въезда в страну граждан Китая минимальны.

«На заводе работает более 1000 квалифицированных российских сотрудников, а функционал китайского персонала в данный момент заключается, в основном, в информационной поддержке и решении чрезвычайных ситуаций. Так что завод может полноценно функционировать без посещения его китайскими представителями», – рассказали в пресс-службе «Хавейл Мотор Рус».

Сейчас завод Haval в Тульской области обладает достаточным запасом деталей, чтобы работать в прежнем режиме вне зависимости от плана поставок комплектующих из Китая. По мнению представителей бренда, на данном этапе для Haval нет серьезных проблем. Напомним, в настоящее время предприятие работает в одну смену.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российский завод Haval, который был открыт в мае 2019-го, до конца года выпустил 5972 автомобиля. Первым на конвейер тульского предприятия встал кроссовер Haval F7, ставший самой массовой моделью Haval российского производства в прошлом году с показателем 5008 автомобилей. В октябре прошлого года российский завод Haval также начал выпуск купе-кроссовера Haval F7x и рамного внедорожника Haval H9, чье производство составило 808 и 156 машин соответственно. В 2020 году планируется запуск новых моделей бренда, среди которых, по неофициальным данным, значится рамный внедорожник Haval H5, ранее выпускавшийся в России под названием Great Wall Hover 5 и DW Hower H5.

Напомним, строительство завода Haval площадью 2,16 млн кв.м (216 га) началось осенью 2015 года в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области. Общий объем инвестиций в проект составил около 500 млн долларов США. На первом этапе производственная мощность предприятия составляет 80 тыс. автомобилей в год. Завод включает в себя цеха штамповки, сварки, окраски и сборки, а также цех производства компонентов. На первом этапе общее количество сотрудников составляет более 1000 человек. Логистические возможности завода Haval позволяют покрывать не только российский рынок, но и поставлять автомобили в страны ближнего зарубежья, такие как Казахстан, Азербайджан, Молдавию, Киргизию и Белоруссию. В перспективе предприятие планирует расширять зону экспорта.

Между тем, в июне 2019 года китайский автоконцерн Great Wall Motor и Минпромторг РФ подписали соглашение о намерениях в отношении заключения специнвестконтракта. В рамках реализации проекта компания планирует вложить 42 млрд рублей и увеличить производственные мощности завода до 150 тыс. автомобилей в год. При этом будет построена вторая линия штамповки и производство двигателей. На начальном этапе локализация производства на заводе Нaval в Тульской области превышает 30%, и реализация второй очереди проекта позволит увеличить ее до 70%. Общее количество сотрудников предприятия на втором этапе составит более 2000 человек.

О том, как эпидемия коронавируса в Китае может повлиять на работу российских автозаводов и поставки китайской продукции на рынок запасных частей в нашей стране – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».