Появились подробности об электрическом кроссовере Audi e-tron для России

В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на электрический кроссовер Audi e-tron. Электромобиль предложат россиянам в единственной модификации 55 quattro, в то время как на других рынках модель также доступна в «начальной» версии 50 quattro, пишет портал Motor.ru.

Из ОТТС следует, что вариант для России комплектуется двумя электромоторами. Тот, который установлен на передней оси, выдает 192 л.с., а на задней – 234 л.с. Таким образом, их суммарная отдача равна 408 л.с. Audi e-tron 55 quattro оснащен аккумулятором емкостью 95 киловатт-часов. На одном заряде кроссовер проезжает 436 км по циклу WLTP.

В перечне оборудования указаны климат-контроль и парктроник, а за доплату можно установить проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль, систему мониторинга рядности движения, кресла с вентиляцией и массажем, люк на крыше и систему ночного видения.

Ключевой особенностью Audi e-tron является низкий центр тяжести и оптимальное расположение аккумуляторных батарей. Кроме того, более 90% всех торможений Audi e-tron использует для рекуперации энергии. Электрический кроссовер использует максимальный потенциал рекуперации энергии торможения совместно с интегрированной системой управления электрогидравлическими тормозами. Как отмечается, Audi – первый в мире автопроизводитель, использующий подобную систему в серийном электромобиле. Впервые на серийном автомобиле установлены виртуальные зеркала заднего вида, что, в частности, способствует уменьшению аэродинамического сопротивления.

Напомним, производство Audi e-tron налажено на заводе с нулевым уровнем выбросов CO2 в Брюсселе в сентябре 2018 года. Ожидается, что на российском рынке Audi e-tron поступит в продажу в течение 2020 года, рублевые цены пока не объявлены. На европейском рынке 55 quattro стоит 83 тыс. 350 евро (примерно 5,9 млн рублей).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале 2020-го российские дилеры Audi начали продажи специальной лимитированной серии Audi Q5 ABT Edition и новой модификации Audi Q5 45 TDI quattro с дизельным двигателем V6 3.0 TDI. Также в первом квартале на российском рынке появятся новый компактный купе-кроссовер Audi Q3 Sportback, обновленные кросс-универсал A6 Allroad и полноразмерный кроссовер Q7, «заряженные» модели S6/S7/S8, а также «спортивные» версии кроссоверов SQ7/SQ8. Кроме того, во втором квартале до нашей страны доберутся обновленные модели A4 и A5, «заряженные» RS6/RS7, самый мощный купе-кроссовер Audi RS Q8, а также первый серийный электромобиль марки e-tron и электрический купе-кроссовер e-tron Sportback.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».