Продажи автомобилей Aurus Senat частным клиентам начнутся в мае 2021 года

Компания «Аурус» собрала более 700 предзаказов на седаны представительского класса Aurus Senat. Об этом в интервью агентству «РИА Новости» гендиректор компании Адиль Ширинов. По его словам, первые машины Aurus Senat для частных клиентов сойдут с конвейера в Елабуге в мае 2021 года, внедорожник Komendant – через 14 месяцев после этого.

Один из первых зарубежных заказов на Aurus Senat отправится в 2021 году в Объединенные Арабские Эмираты. Сейчас там уже ездит один автомобиль Aurus Senat Limousine, который Минпромторг передал высшему руководству страны в тестовую эксплуатацию год назад на выставке Defexpo. А.Ширинов отметил, что арабам понравилась мощь, стиль и дизайн российского автомобиля, но в то же время они просили доработать индивидуализацию салона и варианты цветовых решений машины.

Напомним, первой моделью, выпускаемой компанией «Аурус» на мощностях «Соллерс» в Елабуге, станет седан Aurus Senat. В настоящее время на предприятии идет подготовка к началу серийного производства этих автомобилей. Как сообщалось ранее, реализация проекта на заводе «Форд Соллерс Елабуга» позволит увеличить серийное производство всех моделей Aurus до 5 тыс. автомобилей в год при односменном режиме работы. В настоящее время производством автомобилей Aurus занимается ФГУП «НАМИ» на базе собственных мощностей, расположенных в Москве. При этом объемы ограничены, так как производство организовано по типу современной мануфактуры, вручную, по индивидуальным меркам и с высочайшим качеством.

Автомобили линейки Aurus Senat спроектированы как в бронированном варианте, так и без специальной защиты. Обе модели предлагают комбинацию полного привода и гибридной установки, которая разработана с учетом климатических и дорожных особенностей России. Мощный двигатель V8, созданный российскими инженерами специально для автомобилей Aurus, работает в паре с не менее производительным электродвигателем. Это обеспечивает модели Aurus Senat Limousine весом примерно 6,9 тонн ускоряться до 100 км/ч за 9 секунд. Седану Aurus Senat с меньшим весом на единицу мощности на это требуется всего 6 секунд.

В соответствии с международными требованиями безопасности автомобили Aurus оснащены всеми необходимым системами активной и пассивной безопасности, включая функцию активной помощи водителю ADAS (advanced driver assistant system), электронный контроль устойчивости, адаптивный круиз-контроль, систему автоматического экстренного торможения, систему предотвращения столкновения с распознаванием пешеходов, систему распознавания дорожных знаков, систему отслеживания слепых зон и другие возможности, позволяющие избежать аварийных ситуаций на дороге. Начальная цена седана Aurus Senat составляет 18 млн рублей.

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