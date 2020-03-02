Во второй половине февраля только 5 брендов изменили цены на автомобили

Специалисты сайта «Цена Авто» продолжают мониторить цены на новые автомобили в России. На основании этих данных во второй половине февраля* было отмечено изменение стоимости автомобилей у 5 марок из 52, официально представленных на российском рынке.

Так, японский кроссовер Honda CR-V во всех своих комплектациях стал дороже на 23 – 28 тыс. руб., а шведский бренд Volvo поднял цены на все кроссоверы и универсал V90 Cross Country на 50 тыс. руб.

Еще два премиальных бренда – Infiniti и Mercedes-Benz – обновили цены на отдельные модели. При этом у Infiniti прибавка к ценам на седаны Q50, Q60 и кроссоверы QX50, QX60 составила 76 – 805 тыс. руб., а у Mercedes-Benz подорожала единственная комплектация купе AMG GT (+270 тыс. руб.) и внедорожник G-Class (+370 – 660 тыс. руб.).

Единственной маркой, снизившей стоимость своих автомобилей, стал Datsun. Его хэтчбек mi-DO 2019 года в отдельных комплектациях стал дешевле на 1 – 4 тыс. руб. Правда, при этом автомобили 2020 года подорожали на 2 – 19 тыс. руб.

Отметим, что данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

Найти эти автомобили можно в автосалонах проверенных дилеров.

* За период с 16 по 29 февраля 2020 года