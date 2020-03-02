Электромобиль Sony выехал на дороги

Компания Sony опубликовала видеоролик с заездом по дорогам общего пользования своего первого автомобиля – Vision-S. Электромобиль проехал по австрийскому Грацу, где он должен пройти серию тестов и испытаний, пишет портал Autonews.ru.

Напомним, Sony Vision-S был представлен в начале января 2020-го на Выставке потребительской электроники (CES) в Лас-Вегасе. Автомобиль оснащен электрическим агрегатом мощностью 272 л.с., позволяющим ускоряться с места до «сотни» за 4,8 секунды. Машина укомплектована более чем 30 различными датчиками и сенсорами, собирающими множество разной информации как о пассажирах внутри, так и об окружающем пространстве.

При этом у Sony нет планов заниматься серийным выпуском автомобилей. Японский производитель электроники позиционирует концепт-кар в качестве экспериментальной площадки для исследования и демонстрации новых технологий.

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