KIA обновила комплектации семейства Ceed

Российские дилеры KIA начинают продажи обновленных комплектаций моделей семейства KIA Ceed, в которое входят пятидверный хэтчбек Ceed, универсал Ceed SW и ProCeed в кузове shooting brake. Автомобили получат ряд новых премиальных опций, которые помогут закрепить лидирующее позиции этих моделей в своем сегменте, сообщает пресс-служба KIA. Пятидверный хэтчбек Ceed 2020 модельного года предлагается от 1 млн 129 тыс. 900 рублей, универсал Ceed SW стоит от 1 млн 169 тыс. 900 рублей, а стартовая цена на ProCeed в кузове shooting brake составляет 1 млн 559 тыс. 900 рублей.

Для всех комплектаций Ceed/Ceed SW предусмотрено оснащение круиз-контролем. В пользующихся самой высокой популярностью комплектациях Luxe и Prestige теперь будет устанавливаться 8-дюймовый экран мультимедийной системы (ранее – 7”), причем на стоимость автомобиля это обновление не повлияет. В комплектации Premium, помимо дисплея мультимедийной системы 8” (ранее – также 7”) будет устанавливаться панель приборов с цветным центральным дисплеем 4,2”. В наиболее высокотехнологичной комплектации Premium+ вместо мультимедийного дисплея 8” будет предлагаться навигационно-мультимедийная система с широкоформатным сенсорным экраном 10,25”, а также будет устанавливаться цифровая панель приборов Supervision на основе дисплея TFT с диагональю 12,3”, ранее доступная только для роскошного флагманского седана KIA K900.

Реализация автомобилей в комплектации Classic с двигателем 1,4 MPi в сочетании с механической трансмиссией, а также комплектаций Luxe и Prestige с двигателем 1,4 T-GDI и роботизированной трансмиссии прекращена. Базовой версией для моделей Ceedи Ceed SW теперь выступает комплектация Comfort1,6 MPI c механической коробкой передач.

На автомобили KIA ProCeed в комплектации GT-Line будет устанавливаться 8-дюймовый (ранее 7”) дисплей мультимедийной системы, а комплектация GT получит навигационно-мультимедийную систему с широкоформатным сенсорным экраном 10,25” и цифровую панель приборов Supervision с дисплеем диагональю 12,3”.

Все мультимедийные системы с диагональю экрана 8” и выше будут иметь поддержку платформ интеграции смартфонов Apple CarPlay и Android Auto. Система с экраном 10,25”, помимо поддержки Apple CarPlay и Android Auto, также способна получать информацию о дорожной обстановке и пробках в режиме реального времени. Также во всех автомобилях 2020 модельного года прекращена установка AUX-порта, спрос на этот способ подключения аудиоустройств существенно снизился благодаря развитию беспроводных технологий.

Семейство KIA Ceed в 2019 году стало одним из бестселлеров сегмента C, продажи этих автомобилей в России за год составили 16203 экземпляров (-22%). Наибольшей популярностью пользуется универсал Ceed SW, доля продаж которого среди всего семейства превысила 60%.