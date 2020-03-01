Ford Sollers повысил уровень локализации модели Transit

В рамках модернизации Ford Transit получил еще больше конструктивных элементов российского производства. Так, в процессе локализации все модификации Ford Transit теперь оснащаются изготовленными на Чусовском металлургическом заводе (ЧМЗ) однолистовыми рессорами параболического типа из марки стали 50ХГФА с улучшенными резинометаллическими шарнирами, сообщает пресс-служба Ford Sollers. Как отмечается, благодаря таким изменениям удалось повысить жесткость и надежность этого элемента задней подвески.

Кроме того, в рамках развития приоритетного направления для Ford Sollers – вертикальной локализации, предусматривающей организацию в России всей производственной цепочки от добычи сырья до выпуска готовых компонентов, в 2019 году были локализованы и начаты поставки бамперов для Ford Transit от «Хитон-Пласт 2» из локального материала. Цепочка поставщиков включает в себя предприятия нефтехимической и автомобилестроительной отраслей Республики Татарстан: «Татнефть» – добыча, «Нижнекамскнефтехим» (г. Нижнекамск) – базовые полимеры, «Хитон Пласт 2» – бампер. Тем самым, вся производственная цепочка от добычи нефти и переработки сырья до изготовления детали и ее установки на автомобиль локализована на 100%. Из локального сырья также производятся панель приборов и дверные панели для Ford Transit. Помимо этого, автомобиль Ford Transit получил новые стальные диски от поставщика в Татарстане – компании «Аккурайд Уилз Руссиа», изготовленные из российского сырья.

Напомним, в сентябре прошлого года завод «Форд Соллерс Елабуга» начал производство обновленного Ford Transit. Автомобиль получил обновленные сиденья, новую цветовую палитру деталей экстерьера и отделки салона. Также была модернизирована несущая конструкция кузова, замки дверей, что привело к дополнительному усилению кузова.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Ford по итогам 2019 года увеличили продажи легких коммерческих автомобилей семейства Ford Transit на 4%, реализовав 12589 этих машин. В результате Ford Transit остается лидером рынка легких коммерческих автомобилей среди иностранных брендов.

На сегодняшний день полная гамма специальных версий автомобилей на базе Ford Transit насчитывает более 55 различных вариантов моделей транспорта специального и социального назначения. В 2019 году корпоративным клиентам были переданы кареты скорой помощи, автобусы для городских и междугородних маршрутов, автомобили для курьерской доставки, сервиса каршеринга и другие модификации на базе Ford Transit.

Линейка базовых версий включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси, автомобили доступны к заказу с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая полный. Все Ford Transit оснащаются турбодизельными двигателями объемом 2,2 л (125 – 155 л.с.).

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