В России расширен перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

Минпромторг включил в перечень автомобилей, облагаемых так называемым «налогом на роскошь», модели брендов Chrysler,Honda, Jeep, Mazda и Subaru. В перечень включены автомобили средней стоимостью от 3 млн рублей – всего 1298 моделей, сообщает агентство «РИА Новости».

Как поясняли в Минпромторге, средняя стоимость автомобиля рассчитывается на основе рекомендованных розничных цен на базовые версии конкретной марки, модели и года выпуска. При этом фактическая стоимость не учитывается.

Так, владельцы машин за 3-5 млн рублей и не старше одного года должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. Такие же автомобили возрастом от года до двух облагаются налогом с коэффициентом 1,3, а возрастом в два-три года – 1,1. Для машин стоимостью в 5-10 млн рублей и возрастом до пяти лет предусмотрен налог в двойном размере, а для моделей по цене 10-15 млн рублей и возрастом десять-двадцать лет – в тройном.

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых автомобилей сегмента Luxury за 2019 год составил 1312 единиц. Это на 10,2% меньше, чем в 2018 году (1463 шт.). В целом за прошлый год в России реализовано 480 новых автомобилей Mercedes-Benz Maybach S-Class (что составляет 36,6% рынка), 319 – Bentley (доля – 24,3%), 192 – Rolls-Royce (14,6%), 142 – Lamborghini (10,8%), 137 – Maserati (10,4%), 32 – Ferrari (2,5%) и 10 – Aston Martin (0,8%).

Что касается географии, то большая часть этих роскошных покупок пришлась традиционно на Москву и Московскую область, где суммарно было приобретено 839 автомобилей сегмента «люкс» (716 и 123 шт. соответственно). Обрели «прописку» в Санкт-Петербурге еще 115 таких автомобилей. Среди нестоличных регионов по числу купленных «люксов» лидирует Краснодарский край (55 шт.). В ТОП-5 регионов попадает и Свердловская область (30 шт.).

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