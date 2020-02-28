Geely Coolray доступен к предзаказу в России

Российские дилеры Geely начали принимать предзаказы на новый кроссовер Geely Coolray, который поступит в продажу в марте 2020 года. Новинка будет доступна в двух комплектациях – Flagship и Flagship Sport. Информация о других комплектациях, а также ценах на новый кроссовер будет опубликована позже, сообщает пресс-служба китайской марки.

В России Geely Coolray будет представлен с 1,5-литровым 150-сильным турбомотором, разработанным совместно с Volvo, 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, а также спортивными настройками шасси.

Новый Geely Coolray в версии Flagship получит новый черный логотип и более акцентированный дизайн переднего бампера, выхлопных патрубков, заднего спойлера, а также оригинальные светодиодные фары. Премиальный облик Geely Coolray в модификации Flagship дополняет панорамная крыша с люком.

Интерьер новинки выполнен в двух цветах, а в отделке салона используются матовые металлизированные декоративные вставки с шлифованными поверхностями, дополненные атмосферной подсветкой, которая повторяет скульптурные линии задних фонарей. Geely Coolray получит отделку элементов салона из экокожи, а также мультимедийную систему с цветным сенсорным экраном размером 10.25 дюймов и шестью динамиками.

В оснащение Geely Coolray в версии Flagship входят система бесключевого доступа, функции круиз-контроля, а также пакет теплых опций. Кроме того, владельцам кроссовера будет доступна платформа MirrorLink, которая позволяет подключить смартфон и пользоваться мобильными приложениями.

Модификация Flagship также предлагает систему помощи при парковке, камеру кругового обзора 360 градусов и функции контроля слепых зон, антипробуксовочную систему (TCS) и систему помощи при трогании на подъеме (HHC).

Новый Geely Coolray в комплектации Flagship Sport отличают крыша черного цвета, спортивный спойлер, а также черные накладки на боковые зеркала в стиле «карбон».

Первый кроссовер, построенный на модульной платформе Geely BMA, Geely Coolray разработан международной командой дизайнеров и инженеров, работающих в глобальном концерне Geely Holding Group.

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