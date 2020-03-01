Новый кроссовер Chery Tiggo 8 поступил в продажу в России

Российские дилеры Chery сегодня, 1 марта 2020 года, начинают продажи нового семиместного кроссовера Chery Tiggo 8. Новинка доступна в максимальной комплектации Prestige по цене от 1 млн 699 тыс. рублей, сообщает пресс-служба «Чери Автомобили Рус».

В кроссовере Tiggo 8 установлена система курсовой устойчивости последнего поколения ESP версии 9.3 от Bosch, которая включает в себя функции безопасности и помощи водителю, такие как антиблокировочная система тормозов (ABS), помощник при экстренном торможении (HBA), система контроля крутящего момента (DTC), система снижения вероятности опрокидывания (RMF), электронный регулятор тормозных сил (EBD), антипробуксовочная система (TCS), система помощи при старте в гору (HHC) и система помощи при спуске с горы (HDC).

В комплектацию Prestige входят 18-дюймовые алюминиевые литые диски, система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS), светодиодная оптика, датчик света и функция отсрочки выключения фар (follow me home), система кругового обзора 360 градусов в сочетании с передними и задними датчиками парковки, круиз-контроль, датчик дождя, двухзонный климат-контроль, полный «зимний» пакет, шесть подушек безопасности, электрический ручной стояночный тормоз с функцией Auto Hold, дистанционный запуск двигателя, электропривод складывания зеркал и бесконтактное открытие двери багажника.

Новый Chery Tiggo 8 будет представлен с 2-литровым турбомотором мощностью 170 л.c. и крутящим моментом в 250 Нм в сочетании с вариатором. Кроссовер Chery Tiggo 8 достигает скорости 100 км/ч за 10 секунд, максимальная скорость – 200 км/ч. Расход топлива составляет в смешанном цикле 8,2 л/100 км. Водитель может выбрать режим Eco/Sport в зависимости от цели и индивидуальных предпочтений. Требование к качеству топлива – бензин с октановым числом не менее 92.

Галогеновые фары полностью заменены на LED-светотехнику. Светодиодные ближний и дальний свет, светодиодные ходовые огни и задние фонари в сочетании с динамическими указателями поворота способствуют повышению безопасности на дороге в темное время суток. Автомобиль также получил колесные двухцветные алюминиевые диски диаметром 18 дюймов в сочетании с низкопрофильными шинами Cooper, что улучшает управляемость и эффективность торможения.

Для российского рынка полноразмерный семиместный кроссовер Chery Tiggo 8 оборудован системой дистанционного запуска двигателя, бесключевым доступом в салон автомобиля и электроприводом задней двери с функцией бесконтактного открывания. В оснащение автомобиля также входит «полный» зимний пакет, который включает в себя обогрев сидений со ступенчатой регулировкой, подогрев руля, обогрев зеркал заднего вида, обогрев всей поверхности переднего и заднего стекол и подогреваемые форсунки омывателя.

Что касается интерьера Chery Tiggo 8, руль имеет регулировку в четырех направлениях, а кожаные сидения премиального класса от американской компании Lear оборудованы электрическими регулировками в 6 направлениях, а также регулировкой поясничного упора для водителя. Мультимедийная система, цифровой дисплей приборной панели и экран климат-контроля полностью русифицированы.

Компания «Чери Автомобили Рус» несет гарантийные обязательства на кроссовер Chery Tiggo 8 в течение 5 лет или 150 тыс. км пробега автомобиля, в зависимости от того, что наступит ранее. Данные периоды также распространяются на кузов и лакокрасочное покрытие.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», помимо кроссовера Tiggo 8 в 2020 году на российском рынке появятся и другие новинки от Chery. Так, во втором квартале 2020-го список комплектаций Tiggo 4 будет расширен до пяти, в третьем квартале ожидается появление Tiggo 7 Pro, в четвертом квартале – Tiggo 2 Pro.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в нынешнем году – смотрите в «Календаре новинок».