Chery объявила о гарантийных условиях на кроссовер Tiggo 8

Компания «Чери Автомобили Рус» объявила о гарантийных условиях на кроссовер Chery Tiggo 8. Производитель несет гарантийные обязательства в течение 5 лет или 150 тыс. км пробега автомобиля, в зависимости от того, что наступит ранее. Данные периоды также распространяются на кузов и лакокрасочное покрытие, сообщает пресс-служба китайской марки.

Новый Chery Tiggo 8 будет доступен с 1 марта в максимальной комплектации Prestige по цене от 1 млн 699 тыс. рублей. Автомобиль будет представлен с 2,0-литровым турбомотором мощностью 170 л.c. и крутящим моментом в 250 Нм в сочетании с вариатором. Кроссовер Chery Tiggo 8 достигает скорости 100 км/ч за 10 секунд, максимальная скорость – 200 км/ч. Расход топлива составляет в смешанном цикле 8,2 л/100 км. Водитель может выбрать режим Eco/Sport в зависимости от цели и индивидуальных предпочтений. Требование к качеству топлива – бензин с октановым числом не менее 92.

Напомним, полноразмерный семиместный кроссовер Chery Tiggo 8 построен на модульной платформе T1X, которая является совместной разработкой Chery с компанией Jaguar Land Rover, в рамках альянса Chery Jaguar Land Rover Automobile Co., Ltd. На ней уже спроектированы кроссоверы Tiggo 4, Tiggo 7, а теперь и Tiggo 8.

Кроссовер Tiggo 8 является самым крупным SUV в линейке Chery: его длина составляет 4700 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1705 мм, колесная база – 2710 мм. Клиренс кроссовера Chery Tiggo 8 равен 190 мм, угол въезда – 20 градусов, угол съезда – 23 градуса. Передняя подвеска – независимая типа McPherson, задняя – независимая многорычажная. Что касается объема багажника, то для 5-местной конфигурации он составляет 892 литра, при сложенных сиденьях второго ряда – 1932 литра, в 7-местной конфигурации он равен 193 литра.

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