Chevrolet Impala покинула конвейер после 62 лет производства

Завод Detroit-Hamtramck в американском штате Мичиган, который последние несколько лет выпускал седаны Chevrolet Impala и Cadillac CT6, остановлен для запланированной модернизации. Уже в следующем году на нем начнут выпускать электрические пикапы GMC Hummer, пишет издание «Авторевю». Как заявляют в General Motors, спрос на большие седаны Impala и CT6 в США сильно упал, поэтому ресурсы брошены на выпуск более востребованных кроссоверов и перспективных электромобилей.

Напомним, впервые имя Impala появилось в модельном ряду марки Chevrolet в далеком 1958 году. Тогда это была дорогая модификация модели Bel Air, но уже через год ее выделили в отдельную линейку. За прошедшие 62 года модель Chevrolet Impala сменила десять поколений, но в последнее время ее выбирало все меньше покупателей: в период с 2007-го по 2019-й продажи обрушились с 311 тысяч до 44 тыс. экземпляров в год. Поэтому разработку «Импалы» одиннадцатого поколения в концерне GM отменили, и возрождение исторического имени в ближайших планах не значится.

Быстро узнать стоимость автомобиля с пробегом на рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».