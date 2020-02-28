«ПСМА Рус» начинает выпуск базовых версий микроавтобуса Opel Zafira Life

Калужский завод «ПСМА Рус» со 2 марта начинает производство двух комплектаций пассажирского микроавтобуса Opel Zafira Life. Максимальная версия Cosmo L (от 2 млн 999 тыс. 900 руб.) теперь дополнилась более доступными вариантами Innovation M и Innovation L стоимостью 2 млн 549 тыс. 900 рублей и 2 млн 599 тыс. 900 рублей соответственно, сообщает пресс-служба Opel Россия.

Версия Innovation вне зависимости от выбранной длины кузова (M и L – 4956 и 5306 мм) имеет бортовой компьютер, ксеноновые фары, светодиодные дневные ходовые огни, передние противотуманные фары с функцией освещения сектора поворота, электрорегулировку, обогрев и электропривод складывания наружных зеркал, подогрев сиденья водителя и пассажира, двухзонный климат-контроль, дополнительную заднюю климатическую установку с управлением в салоне. В стандартное оснащение Opel Zafira Life также входят передние и задние датчики парковки, камера заднего вида, система мониторинга слепых зон, бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки, системы помощи при старте на подъеме (Hill assist) и экстренном торможении (BOS), догреватель дизельного двигателя Webasto, защита картера двигателя, полноразмерное запасное колесо, крепления для детского кресла Isofix на втором и третьем рядах, сенсорный 7-дюймовый дисплей с восемью динамиками, Bluetooth, USB, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Новые комплектации будут доступны к заказу у всех 11 дилеров Opel в 8 российских городах, в числе которых Москва, Санкт-Петербург, Нижневартовск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Рязань, Тюмень и Ставрополь.

Напомним, версия Cosmo, доступная на российском рынке с декабря прошлого года, дополнена электроприводом сдвижных дверей с дистанционным управлением, проекционным дисплеем с индикацией текущей скорости и скоростных ограничений, дистанционным управлением подогревателя дизельного двигателя, датчиками дождя и света с автоматическим переключением ближнего/дальнего света в составе пакета "Sight & Light", системой интеллектуального привода IntelliGrip Control с селектором выбора режимов, пакетом "Driver Safety Pack" (активный круиз-контроль с функцией предупреждения о сближении с впереди идущим автомобилем, система индикации контроля движения по полосе, система контроля усталости водителя), 3D навигацией, функцией распознавания голосовых команд, кожаной обивкой сидений, электрорегулировкой сиденья водителя и пассажира в трех направлениях с наличием валика поясничной поддержки и функцией массажа.

Opel Zafira Life в любом оснащении оборудован дизельным 2,0-литровым двигателем (2.0HDi) на 150 л.с. и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.