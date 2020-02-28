АВТОСТАТ | Сколько раритетных автомобилей в России соответствует новому ГОСТу?

Сколько раритетных автомобилей в России соответствует новому ГОСТу?

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Сколько раритетных автомобилей в России соответствует новому ГОСТу?

Парк легковых автомобилей по регионам РФ на 01.01.2020
Все оперативные данные

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на территории РФ насчитывается почти 2,7 млн легковых автомобилей, имеющих возраст старше 30 лет (по состоянию на 1 января 2020 года). Это составляет 6% всего легкового парка.

Напомним, что с 1 марта в нашей стране вводится в действие ГОСТ Р 58686-2019 на раритетные автомобили. Как сообщает пресс-служба Росстандарта, наряду с легковыми автомобилями он распространяется еще и на мотоциклы. По данным агентства, мотоциклов в возрасте старше 30 лет в России насчитывается примерно 1,4 млн единиц, или 58% от общего количества.

Что касается коммерческих автомобилей, то согласно принятому ГОСТу, раритетной будет считаться техника, чей возраст превышает 50 лет. Стоит отметить, что, помимо возраста самой машины, ГОСТ Р 58686-2019 содержит и ряд других условий (распространяются на легковые и коммерческие автомобили, мотоциклы и прицепы). Например, техника должна иметь оригинальный двигатель, кузов или раму (при наличии), сохраненные или отреставрированные до оригинального состояния.

Добавим, что подтверждение оригинальности раритетного автомобиля с документарным оформлением этого по ГОСТ Р 58686-2019 с 1 марта 2020 года будет являться основанием для того, чтобы такой автомобиль стал полноправным участником дорожного движения. Иными словами, заинтересованные лица смогут без ограничений использовать и распоряжаться раритетным транспортным средством без оформления СБКТС на территории России. Прежде у владельцев таких автомобилей не существовало правового механизма для отнесения их транспортного средства к разряду раритетных.

О том, сколько могут стоить автомобили различных годов выпуска, можно узнать за 1 минуту при помощи калькулятора «Оценка авто».

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили автобусы легкие коммерческие автомобили грузовые автомобили парк мотоциклы

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