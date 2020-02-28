Сколько раритетных автомобилей в России соответствует новому ГОСТу?

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на территории РФ насчитывается почти 2,7 млн легковых автомобилей, имеющих возраст старше 30 лет (по состоянию на 1 января 2020 года). Это составляет 6% всего легкового парка.

Напомним, что с 1 марта в нашей стране вводится в действие ГОСТ Р 58686-2019 на раритетные автомобили. Как сообщает пресс-служба Росстандарта, наряду с легковыми автомобилями он распространяется еще и на мотоциклы. По данным агентства, мотоциклов в возрасте старше 30 лет в России насчитывается примерно 1,4 млн единиц, или 58% от общего количества.

Что касается коммерческих автомобилей, то согласно принятому ГОСТу, раритетной будет считаться техника, чей возраст превышает 50 лет. Стоит отметить, что, помимо возраста самой машины, ГОСТ Р 58686-2019 содержит и ряд других условий (распространяются на легковые и коммерческие автомобили, мотоциклы и прицепы). Например, техника должна иметь оригинальный двигатель, кузов или раму (при наличии), сохраненные или отреставрированные до оригинального состояния.

Добавим, что подтверждение оригинальности раритетного автомобиля с документарным оформлением этого по ГОСТ Р 58686-2019 с 1 марта 2020 года будет являться основанием для того, чтобы такой автомобиль стал полноправным участником дорожного движения. Иными словами, заинтересованные лица смогут без ограничений использовать и распоряжаться раритетным транспортным средством без оформления СБКТС на территории России. Прежде у владельцев таких автомобилей не существовало правового механизма для отнесения их транспортного средства к разряду раритетных.

О том, сколько могут стоить автомобили различных годов выпуска, можно узнать за 1 минуту при помощи калькулятора «Оценка авто».