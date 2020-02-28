Renault снизила цены на двигатели и механические трансмиссии

Компания Renault Россия объявила снижении цен на двигатели и механические коробки передач для всех моделей Renault.

Так, с 23 февраля владельцы всех моделей Renault любого года производства при выполнении ремонта в сервисе официального дилера могут воспользоваться специальным предложением и установить новые двигатели и механические коробки передач с дополнительной выгодой – до 77% от прежней стоимости силовых агрегатов, либо приобрести их у дилера, сообщает пресс-служба французской марки.

Снижение цены касается более чем 60 наименований, среди которых бензиновые двигатели 1.4 л – 1.6 л (8 клапанов), 1.6 л – 2.0 л (16 клапанов), дизельные двигатели, а также 5-ти и 6-ти ступенчатые механические коробки передач и другие агрегаты.

Напомним, в 2019 году Renault Россия пересмотрела политику ценообразования на запасные части c целью привлечения клиентов в официальную дилерскую сеть Renault. Так, в августе владельцам Renault Duster первого поколения стали доступны ключевые кузовные детали с выгодой до 80%, среди них: передний бампер, декоративная решетка бампера, подрамники подвески, подрулевые переключатели, ручки открывания и стекла дверей и др. В ноябре стали на 85% доступнее ключевые детали элементов подвески и трансмиссии – пружины, карданные и приводные валы на весь модельный ряд Renault. Изменение цен коснулось более чем 250 востребованных запчастей.

В феврале 2020-го компания Renault Россия также запустила новую услугу «Сервисный контракт», которая покрывает все работы, рекомендованные Renault, и действует в зависимости от выбранного пакета ТО. «Сервисный контракт» можно оформить при покупке нового автомобиля Renault в официальный дилерской сети. Клиенту предлагается несколько тарифов на выбор – на 2, 3 или 4 ТО, которые можно сделать в течение двух, трех или четырех лет. При этом «Сервисный контракт» гарантирует фиксированную стоимость прохождения техобслуживания на весь срок действия договора. Таким образом, стоимость этой услуги получается ниже, чем при прохождении отдельных ТО в тот же временной период. Кроме этого, при покупке нового автомобиля в пакете с КАСКО и «Сервисным контрактом» клиент получает сниженную ставку по кредиту. Например, при покупке Kaptur Extreme c бензиновым двигателем 2,0 л в кредит под 5,9% с оформлением КАСКО и «Сервисного контракта» выгода составит около 13 тыс. рублей, что сопоставимо с 1 годом ТО.



Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в настоящее время развитая дилерская сеть Renault насчитывает 145 официальных дилерских центров по всей России – от Калининграда до Хабаровска. Послепродажное обслуживание и бизнес по реализации запасных частей в 2019 году показали положительную динамику – рост товарооборота составил 17%.

Полный список дилеров Renault (и не только Renault) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».