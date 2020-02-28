Volkswagen представил три спортверсии нового Golf

Компания Volkswagen опубликовала информацию о «горячих» исполнениях «Гольфа» восьмого поколения – линейка хот-хэтчей пополнилась Golf GTI, GTD и GTE. От обычных хэтчбеков новинки отличаются перенастроенной подвеской, силовыми агрегатами, бамперами, оформлением оптики, конфигурацией выхлопной системы и декором в салоне, пишет портал SpeedMe.ru.

Для каждой из модификаций Volkswagen подобрал свой фирменный цвет – у бензинового Golf GTI это красный, у дизельного Golf GTD – серый, у бензо-электрического Golf GTE – синий. Внешне вся троица отличается спереди лишь штрихами, а сзади «горячие» версии определяются по выводу глушителей: у GTI два патрубка разведены по краям бампера, у GTD «двустволка» находится слева, а у GTE выхлоп скрыт под бампером.

Опционально все хот-хэтчи можно оснастить пятиячеистыми противотуманными фарами, которые вписаны в структуру бампера и диодной линией, соединяющей переднюю оптику. Кроме того, на выбор доступны оригинальные колёсные диски диаметром до 19 дюймов.

Бензиновый Volkswagen Golf GTI получил 2,0-литровый турбомотор EA888 мощностью 245 л.с. и крутящим моментом 370 Нм. Его можно сочетать и с 6-ступенчатой «механикой», и с 7-ступенчатым «роботом» DSG. Аналогичный двигатель уже заявлен для Cupra Leon и появится под капотом Skoda Octavia RS.

Дизельный Golf GTD получил новый 2,0-литровый турбодизель EA288 evo мощностью 200 л.с. и крутящим моментом 400 Нм. Хот-хэтч на «тяжелом» топливе поступит в продажу только с 70-ступенчатой преселективной коробкой передач DSG.

Бензо-электрический Volkswagen Golf GTE – заряжаемый гибрид. Его силовая установка состоит из 150-сильной «турбочетверки» 1.4 и 6-ступенчатого «робота» со встроенным 116-сильным электромотором. Общая мощность – те же 245 л.с. и 400 Нм, однако благодаря тяговой батарее на 13 киловатт-часов на электротяге хэтчбек может проезжать до 60 км по циклу WLTP и бесшумно разгоняться до 130 км/ч.

Пока автопроизводитель не раскрывает динамические характеристики «горячих» версий «Гольфа» и данные о расходе топлива. Известно, что Golf GTI и GTD отличатся заниженной на 15 мм подвеской, и для всех хот-хэтчей будет доступно опциональное адаптивное шасси.

Volkswagen полностью рассекретит семейство спортивных «Гольфов» через неделю на Женевском автосалоне. Продажи хот-хэтчей в Европе стартуют в третьем квартале 2020-го. До конца года немецкая компания покажет еще две «заряженные» версии: к премьере готовятся 300-сильный Golf GTI TCR и 333-сильный полноприводный Golf R.

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