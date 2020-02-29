Завод «Мазда Соллерс» в 2019 году увеличил производство на 5%

Завод «Мазда Соллерс» во Владивостоке по итогам 2019 года выпустил 32789 автомобилей Mazda, что на 5,3% больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе предприятия.

Самой массовой моделью на дальневосточном конвейере остается кроссовер Mazda СХ-5 с показателем 24770 выпущенных машин (+3,7%). Сборка седанов Mazda6 выросла на 14,5% и составила 6066 автомобилей. Кроме того, с конвейера «Мазда Соллерс» сошло 1953 семиместных внедорожника Mazda CX-9, что соответствует уровню 2018 года.

По итогам 2019 года бестселлером Mazda на российском рынке остается кроссовер Mazda CX-5, чьи продажи остались на уровне предыдущего года и составили 22565 единиц. Седан Mazda6 в прошлом году нашел 5271 покупателя (-2,6%). Премиальный семиместный кроссовер Mazda CX-9 в прошлом году разошелся тиражом в 1809 экземпляров (+8,5%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе 2020-го с конвейера завода «Мазда Соллерс» во Владивостоке сошел 200-тысячный автомобиль с момента открытия предприятия в сентябре 2012 года. Юбилейным стал премиальный семиместный кроссовер Mazda CX-9 в топовой комплектации Executive в цвете Machine Gray.

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