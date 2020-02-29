АВТОСТАТ | Российский рынок LCV в январе опустился на седьмое место в Европе

Российский рынок LCV в январе опустился на седьмое место в Европе

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Российский рынок LCV в январе опустился на седьмое место в Европе

Обзор рынка новых коммерческих автомобилей в России
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Российский рынок LCV, который в январе продолжил расти, тем не менее опустился на седьмое место в европейском первенстве. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), продажи легких коммерческих автомобилей в Европе в прошлом месяце снизились на 7,8% до 154647 единиц.

Лидером среди европейских стран по продажам LCV до 3,5 тонны стала Франция, где этот сегмент составил 32300 автомобилей (-9,2%). Второе место занимает Великобритания с показателем 23557 проданных машин (+5,9%), а третью строчку – Германия, чей рынок LCV составил 21539 штук (-3%). Далее идет Испания, где было реализовано 13867 легких коммерческих автомобилей (-20,2%). Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Италия (13200 шт.; -2,4%).

Если при рассмотрении европейского рынка LCV учитывать Россию, то наша страна опустилась на седьмое место в европейском первенстве, пропустив вперед Бельгию. По данным агентства «АВТОСТАТ», продажи легких коммерческих автомобилей в России за январь составили 7571 единицу (+7,3%).

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи легкие коммерческие автомобили авторынок европы автомобильные рынки мировые рынки

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