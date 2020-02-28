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Депутаты предлагают стимулировать авторынок за счет налоговых вычетов

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Депутаты предлагают стимулировать авторынок за счет налоговых вычетов

Рынок легковых автомобилей в России. Итоги 2019 года, тенденции и перспективы
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В ГосДуму поступил законопроект, направленный на стимулирование рынка новых автомобилей в России. Депутаты предложили внести изменения в ст. 220 части второй Налогового кодекса РФ.

Если изменения будут приняты, то уже с 1 января 2021 года россияне смогут при покупке нового легкового автомобиля (приобретенного для личных нужд) стоимостью до 1 млн рублей, воспользоваться правом налогового вычета – по типу того, как это делается сегодня при покупке квартиры, расходах на лечение, обучение и ряда других. Размер этого налогового вычета депутаты предлагают установить следующий – 10% от суммы фактически произведенных налогоплательщиком расходов на приобретение автомобиля. Таким образом, налоговый вычет не будет превышать 100 тысяч рублей.

В пояснениях к законопроекту также предлагается в «фактические расходы», помимо стоимости приобретенного автомобиля включать также расходы на установку дополнительного оборудования при покупке, расходы на переоборудование автомобиля для использования инвалидами. Еще одно нововведение, предлагаемое депутатами – воспользоваться этим вычетом человек мог бы неоднократно, но… не раньше, чем через 5 лет.

Инициаторы проекта уверены, что, помимо высокой социальной значимости, их предложения позволят стимулировать спрос на отечественные автомобили и будут способствовать дальнейшему развитию рынка легковых автомобилей, который, как все это понимают, сегодня нуждается в поддержке. А недополученные в бюджете деньги (из-за налогового возврата) – с лихвой вернутся благодаря такому стимулированию отрасли.

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что если предложение депутатов будет принято, то, согласно установленной ценовой планке в 1 млн рублей, под действие законопроекта могут попасть автомобили марок LADA и DatsunChevrolet Niva, а также отдельные модели KIA, Hyundai, Renault, Volkswagen, Skoda. Они производятся в России, а соответственно проект действительно смог бы послужить поддержкой отечественного автопрома.

В ближайшее время (вероятно, уже в марте) законопроект будет рассмотрен, также, как и в очередной раз выдвинутое предложение по возможности тратить материнский капитал на покупку автомобилей. Однако уже сегодня, по первой реакции кабинета министров, становится ясно, что продвинуть проект в жизнь будет очень непросто.

Так, что касается возможности тратить материнский капитал – то этот проект на протяжении нескольких лет отклоняли неоднократно, а по налоговому вычету уже известно, что и эта идея по стимулированию авторынка министрам также не нравится. В их отзыве на проект уже отмечается, что «социальные и имущественные налоговые вычеты предоставляются в связи с такими социально важными расходами граждан, как расходы на лечение, обучение, пенсионное обеспечение, благотворительность, обеспечение жильем. А предложение повышать спрос на отечественные авто за счёт расширения перечня предоставляемых имущественных налоговых вычетов не обоснованно».  

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на рынке можно на сайте «Цена авто».

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: господдержка программы господдержки

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