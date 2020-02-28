АВТОСТАТ | УАЗ «Хантер» получит электрическую установку в Европе

УАЗ «Хантер» получит электрическую установку в Европе

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УАЗ «Хантер» получит электрическую установку в Европе

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Чешская компания MW Motors, занимающаяся мелкосерийным производством премиальных электрокаров, анонсировала выпуск сразу двух инновационных модификаций на базе ульяновского внедорожника УАЗ «Хантер».

Как сообщает пресс-служба УАЗа, будущий электрокар полностью сохранит узнаваемую внешность: конструктивные изменения объемно затронут техническую часть. Мощный электродвигатель, который в данный момент проходит финальные испытания, и блок аккумуляторных батарей емкостью от 56 до 90 кВт/ч обеспечат новинке уверенные динамические свойства и внушительный запас хода. А геометрические параметры и подключаемый полный привод с понижающей передачей позволят сохранить возможности за пределами асфальта на прежнем уровне.

Автомобили линейки Spartan призваны закрыть собой фактически пустующую западноевропейскую нишу моделей для работников фермерских хозяйств, лесной промышленности и горнодобывающих компаний, чья деятельность напрямую связана с офф-роудом. Словом, представителей сфер, обделенных вниманием крупных автопроизводителей, где основательность конструкции, лаконичный спартанский интерьер, неприхотливость и возможность эффективной работы в самых жестких условиях превалируют над статусом и комфортом. А изначально доступная цена и невысокие затраты на регулярное обслуживание априори подразумевают сокращение эксплуатационных издержек.

УАЗ «Хантер» получит электрическую установку в Европе

Кроме того, MWM Spartan вновь откроет дорогу автомобилям УАЗ на рынки стран с левосторонним движением. Производство внедорожников с бензиновой и электрической силовыми установками для Великобритании по окончанию сертификационных испытаний запланировано на третий и четвертый кварталы 2020-го соответственно. Запуск версии EV для остальной Европы ожидается в конце года. Сборка обеих модификаций будут осуществляться в Чешской Республике на производственных мощностях MW Motors.

По словам руководителя группы региональных экспортных продаж Олега Савикова, проект EV на базе УАЗ «Хантер» оптимально вписывается в общий вектор развития европейского автомобильного рынка. «Во-первых, мы наблюдаем устойчивый интерес к моделям УАЗ в Европе – в 2019 году объем продаж увеличился более чем на 65%. За тот же период доля электрокаров выросла с 6% (в 2018-м) до 8% от общего числа реализованных в странах ЕС машин. Во-вторых, сегмент SUV, к которому относятся УАЗ «Хантер» и его электрическая версия MW Spartan, продемонстрировал наибольший прирост (+6%) в Евросоюзе за прошедший год (+41,7%), что также говорит о перспективности запускаемого проекта».   

Кроме того, менеджер отметил, что растущее число запросов на автомобили УАЗ с правосторонним расположением руля, поступающих с рынков дальнего зарубежья, также свидетельствует об актуальности проекта. В компании рассчитывают в ближайшее время получить возможность удовлетворить пожелания клиентов из стран Азии, южной части Африки, Великобритании, Японии.

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок европы электромобили уаз уаз hunter

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