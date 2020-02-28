Skoda раскрыла облик абсолютно новой Octavia RS iV

Компания Skoda Auto раскрыла облик абсолютно новой Octavia RS iV, мировая премьера которой состоится в начале марта на Женевском автосалоне. Отличительные черты спортивной версии четвертого поколения Octavia ─ окрашенные в черный цвет фирменная решетка радиатора, спортивный передний бампер с крупными воздухозаборниками и задняя часть с диффузором и спойлерами. Особый дизайн легкосплавных колесных дисков, выполненных в черном цвете, демонстрирует красные тормозные суппорты, сообщает пресс-служба чешской марки. Задняя дверь лифтбека украшена черным спойлером, в то время как на универсале Combi он окрашен в цвет кузова. В интерьере преобладает черный цвет, дополненный эффектными акцентами – например, контрастной строчкой на спортивных сиденьях с интегрированными подголовниками и кожаным трехспицевым многофункциональным спортивным рулевым колесом.

Впервые в истории моделей RS под капотом автомобиля находится plug-in гибридная силовая установка. Бензиновый двигатель 1.4 TSI и электромотор мощностью 85 кВт обеспечивают суммарную максимальную мощность 245 л.с. и крутящий момент 400 Нм, при этом выбросы CO2 составляют всего 30 г/км (по циклу WLTP, предварительные данные). Более того, новая Octavia RS iV способна проехать до 55 км исключительно на электротяге (по циклу WLTP) с полным отсутствием выбросов в атмосферу, а спортивная подвеска с фирменной настройкой RS обеспечивает новинке динамичную управляемость.

Премьеру новой Octavia RS iV в Женеве дополнит еще одна электрифицированная версия бестселлера. Octavia iV также получит plug-in гибридную силовую установку: в ней бензиновый двигатель 1.4 TSI и электромотор развивают максимальную суммарную мощность 204 л.с. и крутящий момент 350 Нм. Новая модификация будет доступна в комплектациях Ambition и Style и оснащена литий-ионной батареей емкостью 37 Ач и мощностью 13 кВтч. Батарею новой Octavia iV, как и RS iV, можно удобно зарядить от обычной бытовой розетки или специального настенного зарядного устройства.

Еще одной новинкой Skoda на Женевском автосалоне станет Kamiq Scoutline. Отличительными особенностями данной модификации станут черные матовые колесные арки и элементы кузова серебристого цвета, а также массивные легкосплавные колесные диски диаметром 17 или 18 дюймов. Версия Scoutline будет доступна с любым из предлагаемых для модели двигателем, их мощность варьируется от 90 л.с. до 150 л.с.

Интерьер Skoda Kamiq Scoutline отличается эксклюзивными декоративными элементами. В стандартной версии они могут быть оформлены под ясень, а в качестве опции – под темный шлифованный металл. Хромированная окантовка воздуховодов и алюминиевые накладки на педали также задают акценты в интерьере. Передние сиденья Scoutline, оснащенные регулировкой по высоте, отделаны специальным дышащим материалом ThermoFlux и микрофиброй Suedia, а рулевое колесо, рычаг стояночного тормоза и рычаг переключения передач ─ кожей. Светодиодная фоновая подсветка салона расположена на центральной консоли, в дверных отсеках, на полу и в дверных ручках. Она может быть трех цветов: белой, красной или оранжевой. Кроме того, новый Kamiq Scoutline оснащен светодиодными лампами для чтения. Опционально доступна черная отделка потолка, завершающая стильный образ.

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