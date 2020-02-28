«КЛЮЧАВТО» открыла новые автоцентры по продаже автомобилей с пробегом

Компания «КЛЮЧАВТО» запустила новый автоцентр по продаже и выкупу автомобилей с пробегом в Санкт-Петербурге. Это уже восьмой по счету автоцентр, который является частью нового проекта под названием SELECT от «КЛЮЧАВТО». Ранее в 2019 были открыты шоу-румы в Перми, Челябинске, Екатеринбурге, Новосибирске, Тюмени, Воронеже и Белгороде, сообщает пресс-служба автохолдинга.

Одной из отличительных особенностей проекта SELECT от традиционного направления продаж автомобилей с пробегом в компании «КЛЮЧАВТО» является полная независимость от официальных дилерских предприятий холдинга. Автосалоны SELECT расположены в городах, где «КЛЮЧАВТО» не представлен официальной дилерской сетью по продажам новых автомобилей, а основным источником пополнения товарного склада автосалонов SELECT является выкуп автомобилей с внешнего рынка.

В 2019 году компанией «КЛЮЧАВТО» было продано 25175 автомобилей с пробегом, что составляет 33% от общего объема продаж. Проект SELECT от «КЛЮЧАВТО» является частью стратегии компании, которая учитывает прогнозируемый рост рынка подержанных автомобилей в ближайшие годы.

В автоцентрах SELECT от «КЛЮЧАВТО» уделяется большое внимание состоянию выкупаемых и продаваемых автомобилей. Каждое транспортное средство проходит диагностику по 80 пунктам, результатом которой является трехровневая сертификация автомобиля, что, в свою очередь, является гарантией качества для клиента. Помимо традиционных сопутствующих услуг, которые существуют у официального дилера, SELECT от «КЛЮЧАВТО» предлагает своим покупателям собственную расширенную гарантию на автомобиль, прозрачный аналитический отчет о стоимости транспортного средства, а также гарантию возврата оплаты, если клиенту по тем или иным причинам не подошел автомобиль.

Быстро узнать стоимость автомобиля с пробегом на рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».