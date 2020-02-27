Mitsubishi открыла новый дилерский центр в Москве

Компания «Авилон» открыла в Москве новый дилерский центр Mitsubishi. Для холдинга «Авилон» марка Mitsubishi стала первым японским брендом в портфеле, сообщает пресс-служба «ММС Рус».

Новый дилерскй центр «Авилон. Mitsubishi», общей площадью свыше 520 кв. м, специализируется на продажах и обслуживанию новых автомобилей и с пробегом. В шоу-руме представлены все модели Mitsubishi: Pajero, Pajero Sport, L200, Outlander, Eclipse Cross и ASX. Технический запуск автосалона состоялся 1 октября 2019 года, наибольшим спросом у покупателей пользовались модели Outlander (60%), Pajero Sport (25%), L200 (15%) и ASX (10%).

Сервисный центр оснащен современными технологиями, рекомендованными Mitsubishi Motors для диагностики, технического и гарантийного обслуживания автомобилей марки. В месяц обслуживание в СТО могут получить до 2,5 тыс. автомобилей, за счет чего исключены длительные очереди на проведение ремонтных работ.

«Москва является ключевым рынком для нас, на долю столицы приходится 32% продаж наших автомобилей. И, безусловно, партнерство с таким крупным игроком на рынке, как «Авилон» очень перспективно для Mitsubishi в России», – отметил президент и главный исполнительный директор «ММС Рус» Осаму Иваба.

В 2019 году 27 дилерских центров Mitsubishi в России были переоформлены согласно новым стандартам марки. Дилерская сеть увеличилась до 112 центров по всей России, 12 из которых открыли свои двери для посетителей впервые. В 2020 году запланировано переоборудование еще 36-ти дилерских центров, расширение дилерской сети не ожидается.

Напомним, в марте 2020 года российские дилеры Mitsubishi начнут продажи моделей Outlander и Pajero Sport cо встроенной мультимедиа системой Яндекс.Авто. Цены на комплектации с установленной системой Яндекс.Авто не изменятся. Платформа устанавливается на заводе «ПСМА Рус» в Калуге. В апреле компания Mitsubishi планирует запустить продажи в России обновленного кроссовера ASX. Обновления коснулись дизайна, выполненного в соответствии с корпоративной дизайнерской концепцией Dynamic Shield, а также технических узлов. А в декабре в нашей стране появится обновленный внедорожник Pajero Sport, производство которого будет налажено на заводе в Калуге. Россиянам будут доступны бензиновые и дизельные варианты этой модели. Кроме того, в нынешнем году компания предложит российским покупателям новые специальные версии своих моделей, однако информация по ним пока не разглашается.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2020 году компания «ММС Рус» планирует реализовать в России более 35 тыс. новых автомобилей Mitsubishi. Это порядка на 12% меньше по сравнению с прошлым годом, когда на российском рынке было продано 39938 машин.

Полный список дилеров Mitsubishi (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».