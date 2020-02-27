На заводе «Мазда Соллерс» сменился гендиректор

Генеральным директором «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» 17 февраля 2020 года назначена Елена Фролова, являющаяся в настоящее время заместителем генерального директора «Соллерс». Дмитрий Кудинов, возглавлявший СП «Мазда Соллерс» с 2015 года, покинет «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус», но продолжит заниматься брендом Mazda в «Мазда Мотор Рус», дистрибьютерской компании в России.

Как сообщает пресс-служба «Соллерс», основной задачей Елены Фроловой на новом посту станет разработка проектов по дальнейшему развитию бизнеса и локализации производства во Владивостоке. Одновременно с новым назначением Елена Фролова продолжит возглавлять функцию финансового планирования и контроля в «Соллерс».

Елена Фролова окончила Российский открытый университет по специальности «Экономика и маркетинг». Свою карьеру в автомобильной промышленности начала в 1997 году в компании «АВТОВАЗ» с позиции сотрудника бухгалтерии, впоследствии став руководителем департамента консолидированной финансовой отчетности по МСФО. В 2005 году присоединилась к группе «Соллерс», за время работы занимала руководящие позиции в области финансовой деятельности. Работала над созданием совместного предприятия «Ford Sollers», входила в состав исполнительного комитета компании.

В 2016 году Елена Фролова присоединилась к команде АВТОВАЗа, где отвечала за оперативное руководство внедрением антикризисного плана в должности вице-президента по оперативному антикризисному управлению. С февраля 2018 года вернулась в группу «Соллерс», где по настоящее время занимает должность заместителя генерального директора по финансам и экономике.

Напомним, совместное предприятие «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» создано компаниями Mazda Motor Corporation и «Соллерс» на принципах партнерства 50/50 в 2012 году. На сегодняшний день предприятие выпускает три модели автомобилей: кроссоверы Mazda CX-9 и Mazda CX-5, а также седан Mazda6.

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