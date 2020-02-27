«Автотор» ожидает перебоев с поставками комплектующих из-за коронавируса

Калининградский завод «Автотор» ожидает проблем с получением комплектующих в связи с распространением коронавируса. Как сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе предприятия, в связи с остановкой заводов в Южной Корее ожидаются перебои с поставками комплектующих и, как следствие, снижение объемов производства. В настоящее время обсуждается вопрос о корректировке графика работы завода, о принятых решениях будет сообщено дополнительно, пишет агентство «Финмаркет». Напомним, в настоящее время на «Автоторе» выпускаются легковые автомобили брендов KIA, Hyundai и BMW, а также коммерческие автомобили Hyundai и Ford Cargo.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2020 году калининградский завод «Автотор» планирует сохранить объемы выпуска на уровне прошлого года – порядка 210 – 212 тыс. автомобилей. При этом производственный план может быть скорректирован в зависимости от ситуации на рынке.

Стоит отметить, что в течение года планируется запуск производства новых моделей, в том числе на дополнительно создаваемых мощностях по сварке кузовов. Напомним, в январе 2020-го на «Автоторе» началось производство нового компактного кроссовера KIA Seltos. Также на предприятии планируется дальнейшая проработка проекта по производству автомобилей с использованием двигателей на альтернативных видах топлива (в частности, «пилотное» производство газомоторной версии грузовика HD 78).

Напомним, о риске приостановки производства из-за возможных задержек с поставками комплектующих из Китая ранее заявляли на КАМАЗе и петербургском заводе Nissan. О том, как эпидемия коровируса в Китае может повлиять на работу российских автозаводов и поставки китайской продукции на рынок запасных частей в нашей стране – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».