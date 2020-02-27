Renault представила обновленный Talisman

Компания Renault представила обновленную модель Talisman, которая предлагается в кузове седан и универсал. Публичный дебют новинки состоится на автосалоне в Женеве. Продажи рестайлингового Talisman на европейском рынке должны начаться этим летом. В России семейство Talisman не продается.

Как пишет портал Motor.ru, в числе внешних отличий от дореформенной модели – по-новому оформленные радиаторная решетка и передний бампер. Оптика – полностью светодиодная, а матричные фары доступны в качестве опции. Кроме того, обновленный Talisman обзавелся 10,2-дюймовой цифровой приборной панелью и информационно-развлекательной системой Easy Link с экраном диагональю 9,3 дюйма, которая поддерживает как Android Auto, так и Apple CarPlay.

Список оборудования обновленного Renault Talisman пополнился автопилотом второго уровня: он может взять на себя управление на скорости до 160 км/ч, самостоятельно разгоняется и тормозит вплоть до полной остановки. Вместе с тем Talisman остается единственной моделью в сегменте, которая по умолчанию комплектуется полноуправляемым шасси 4Control. Также в оснащение автомобиля входят адаптивные амортизаторы.

Что касается гаммы двигателей, то в нее вошел новый трехцилиндровый турбомотор объемом 1,3 л и мощностью 160 л.с. Он работает в сочетании с 7-ступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Кроме того, по-прежнему доступен 1,8-литровый двигатель с отдачей 225 л.с., который также устанавливается на Renault Megane RS и Alpine A110.

Линейка дизелей представлена 1,7-литровым четырехцилиндровым мотором, который выдает 120 или 150 л.с. (в зависимости от рынка) и работает в паре с 6-ступенчатой «механикой». Также для Talisman предусмотрен агрегат 2.0 Blue dCi в двух вариантах форсировки: 160 или 200 л.с. Он сочетается с 6-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».