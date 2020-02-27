Петербургские автозаводы начали 2020 год с падения производства

По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», в январе 2020 года петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 27,5 тыс. легковых автомобилей, что на 5% ниже показателя годичной давности. Таким образом, объем производства на предприятиях петербургского автопрома в первый месяц года сократился впервые за 4 года.

Тем не менее, доля петербургского автопрома в общероссийском объеме выпуска легковых машин заметно увеличилась. По итогам января 2020-го она составила 29,2% против 24,8% годом ранее. Напомним, согласно данным Росстата, в прошлом месяце с российских конвейеров сошло 94,1 тыс. легковых автомобилей – на 16,5% меньше, чем годом ранее.

«По сравнению с общероссийским объемом производства петербургский автопром начал год достаточно позитивно, – считает генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. – В феврале и марте точно не станет понятно, по какому сценарию будет развиваться местное производство. Вновь появились внешние факторы, которые оказывают влияние на российскую экономику, и, в частности, на выпуск автомобилей иностранных брендов. Одно из следствий этого – возможная остановка в марте из-за недостатка комплектующих производства на заводе Nissan».

Напомним, на петербургском заводе Nissan ранее заявляли о риске приостановки производства из-за возможных задержек с поставками комплектующих из Китая. Однако на сегодняшний день остановки производства на этом предприятии не планируется. О том, как эпидемия коровируса в Китае может повлиять на работу российских автозаводов и поставки китайской продукции на рынок запасных частей в нашей стране – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале петербургский завод Hyundai выпустил 2-миллионный автомобиль с момента открытия предприятия в январе 2011 года. Юбилейным стал обновленный седан Hyundai Solaris, производство которого стартовало на заводе в Санкт-Петербурге. Кроме того, в первой половине 2020 года на его конвейере также появится обновленный кроссовер Hyundai Creta.

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