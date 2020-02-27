Volkswagen может отложить запуск электрокара ID.3 из-за сбоев в ПО

Компания Volkswagen может перенести начало старта продаж электрокара ID.3, который должен составить конкуренцию Tesla Model 3. По данным издания Manager Magazine, запланированному на лето 2020 года запуску угрожают многочисленные ошибки в программном обеспечении автомобиля.

Испытатели модели докладывают руководству о примерно 300 различных ошибках и системных сбоях ежедневно. Они отмечают, что программное обеспечение было разработано «в большой спешке», поэтому многие системы и их элементы «не понимают» друг друга, что приводит к многочисленным сбоям и прочим сложностям, пишет портал Autonews.ru.

На данный момент команда из приблизительно 10 тыс. специалистов пытается решить проблему, чтобы запустить производство в запланированные сроки. Перенос старта продаж может обойтись немецкому автоконцерну в значительные дополнительные средства, так как уже выпущенные машины придется дооснащать уже в постпроизводственный период.

ID.3 стал первым серийным электрокаром Volkswagen, построенным на новой платформе MEB. Пятидверный хэтчбек использует особые плоские батареи, которые располагаются под полом автомобиля. Это сделано для того, чтобы увеличить внутреннее пространство машины. По размерам новинка сопоставима с «Гольфом» – ее длина составляет 4260 мм.

Электрокар будет предложен в трех основных модификациях: с аккумуляторами на 45, 58 и 77 кВт/ч, которые позволят проезжать без подзарядки 330, 420 и 550 км соответственно. Мощность электромотора составляет 150 и 204 л.с. Базовый автомобиль обойдется дешевле 30 тыс. евро.

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