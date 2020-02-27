АВТОВАЗ создал кризисный штаб из-за коронавируса

АВТОВАЗ не планирует пересматривать производственный план из-за вспышки пневмонии в Китае, вызванной новым коронавирусом. На предприятии работает кризисный штаб, который следит за развитием ситуации, сообщили агентству «ТАСС» в пресс-службе компании. Ранее на АВТОВАЗе отмечали, что компания имеет достаточный запас необходимых автокомпонентов, произведенных в КНР.

Что касается других российских автопроизводителей, то КАМАЗ с марта 2020 года может скорректировать свой план производства, если в Китае и других странах – производителях автокомпонентов продолжится распространение коронавируса. Кроме того, автопроизводитель с 20 апреля может ввести на предприятии режим неполной рабочей недели в случае перебоев с поставками комплектующих из КНР. По словам заместителя гендиректора КАМАЗа по закупкам Равиля Ибрагимова, наиболее сложная обстановка на заводах, находящихся в центральных, южных и юго-восточных провинциях КНР, где не осуществляется логистическое сопровождение. В настоящее время КАМАЗ закупает более 100 номенклатурных позиций комплектующих изделий, металлов и материалов из Китая.

На УАЗе отмечали, что компания до конца февраля не планирует пересматривать план по производству из-за вспышки пневмонии в Китае. Однако автопроизводитель прорабатывает варианты перехода на альтернативных поставщиков комплектующих внутри России из-за возможных проблем с поставками.

О риске приостановки производства из-за возможных задержек с поставками комплектующих из Китая ранее также заявляли на петербургском заводе Nissan. Однако на сегодняшний день остановки производства на этом предприятии не планируется.

О том, как эпидемия коровируса в Китае может повлиять на работу российских автозаводов и поставки китайской продукции на рынок запасных частей в нашей стране – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».