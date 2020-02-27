ГОСТ на раритетные автомобили заработает с 1 марта

С 1 марта 2020 года вводится в действие ГОСТ на раритетные автомобили, который был утвержден в ноябре прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Росстандарта, документ распространяется на мотоциклы, легковые автомобили и прицепы от 30 лет и старше, на грузовые машины, автобусы и прицепы к ним, не предназначенные для коммерческой перевозки пассажиров и грузов, старше 50 лет, с оригинальными двигателем, кузовом и рамой (при ее наличии), сохраненные или отреставрированные до оригинального состояния.

ГОСТ Р 58686-2019 является национальным стандартом Российской Федерации, разработанным в соответствии с федеральным законом 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации», и применяется на территории России на добровольной основе.

При выпуске в обращение раритетных автомобилей, соответствующих критериям, установленным Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», оценка соответствия не требуется и свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) в отношении таких автомобилей не оформляется. Подтверждение оригинальности раритетного автомобиля с документарным оформлением этого по ГОСТ Р 58686-2019 с 1 марта 2020 года будет являться основанием для того, чтобы такой автомобиль стал полноправным участником дорожного движения. Иными словам, заинтересованные лица смогут без ограничений использовать и распоряжаться раритетным транспортным средством без оформления СБКТС на территории России. Прежде у владельцев таких автомобилей не существовало правового механизма для отнесения их транспортного средства к разряду раритетных.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 января 2020 года в ГИБДД зарегистрировано 2 млн 671 тыс. легковых автомобилей старше 30 лет, что составляет почти 6% от российского автопарка в целом. А вот в парке мотоциклов каждый второй отметил 30-летний юбилей (58%) – в России числится 1 млн 378 тыс. мотоциклов старше 30 лет.

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